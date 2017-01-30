Fransa’da ‘en solcu cumhurbaşkanı adayı’ Benoit Hamon

Fransa’da Sosyalist Parti’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapılan ön seçimi eski eğitim bakanı Benoit Hamon kazandı. Hamon yedi aday adayı arasında “en solda” yer alan isim sayılıyor.

Nisan 2014 ve Ağustos 2014 tarihleri arasında eğitim bakanlığı görevini yürüten Hammon, François Hollande’ın sosyalist politikaları terk ettiği eleştirisini yaparak görevinden istifa etmişti.

Hamon, Pazar günü gerçekleştirilen ön seçimin ikinci turunda oyların yüzde 58,72’sini alarak rakibi eski Başbakan Manuel Valls’i açık farkla geride bıraktı.

Fransa’da yapılan kamuoyu araştırmaları ise Sosyalist Parti’nin, ilk turu 23 Nisan’da, ikinci turu ise 7 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli bir başarı elde edemeyeceğini ortaya koyuyor.

Araştırmalar, muhafazakâr aday François Fillon, aşırı sağcı Marine Le Pen ve eski ekonomi bakanı Emmanuel Macron’un yarışta daha önde olduğunu gösteriyor.

Hamon ise ön seçimi kazanması ardından yaptığı açıklamada, “Sol güçler farklılıklarına rağmen, düşünceleri bağlamında birbirlerine hiç bu kadar yakın olmamışlardı. Haydi, bir araya gelelim” dedi.

Hamon, Sosyalist Parti, bağımsız sol aday Jean-Luc Melechon ve Yeşillere birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

Nisan 2014 ve Ağustos 2014 tarihleri arasında eğitim bakanlığı yapan Hammon, François Hollande’ın sosyalist politikaları terk ettiği eleştirisini yaparak görevinden istifa etmişti.

Hamon, tüm dünyadaki yurttaşlar için aylık bir gelir desteğini savunuyor. Geçen yıl hükümetin geçirdiği ve işten atmalar ile işe alımları kolaylaştıran çalışma yasası değişikliğine karşı çıkıyor. Hammon ayrıca esrarın yasal hale getirilmesi gerektiğini de belirtiyor.

Fillon zor durumda

Bu arada Fransız medyasında, muhafazakâr aday Fillon’un eşinin, parlamentoda çalışmadığı halde, yıllar boyunca kağıt üzerindeki bir görevi nedeniyle maaş aldığı suçlamaları nedeniyle zor durumda.

İddialara göre eşi, yıllar boyunca kağıt üzerinde Fillon’un yardımcısı olarak görev yaptı ancak gerçekte hiç çalışmadı ve bu süre boyunca parlamentodan maaş aldı.

Fillon iddialara sert tepki gösterdi ve elinde bunların doğru olmadığını gösteren kanıtlar olduğunu belirtti. Uzmanlar, bu suçlamaların Fillon’a desteğin azalmasına ve Ulusal Cephe adayı Marine Le Pen’in gücünün artmasına neden olabileceğini aktarıyor.