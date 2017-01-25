FT: Örtülü faiz artırımı TCMB’nin bağımsızlığını sorgulatıyor

Financial Times (FT), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) örtülü faiz artırımına giderken, gösterge faizini değiştirmemesinin bağımsızlığıyla ilgili kaygıları artıracağı yorumunu yaptı.

Gazetenin Çarşamba günkü sayısında yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki yavaşlamadan dolayı sık sık yüksek faiz oranlarını sorumlu gösterdiğine dikkat çekildi.

FT, TCMB’nin Salı günkü toplantısında liradaki değer kaybından dolayı faiz artırımına gitmesinin beklendiğini ancak sürpriz bir karar imza atarak, politika faizini sabit tutarak diğer oranları yükselttiğini belirtti.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 8’de tutarken, gecelik faiz koridorunun üst bandını 0,75 puan artırarak yüzde 9,25’e yükseltti. Geç likidite penceresinde ise borç verme faizi yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseltildi.

Para Politikası Kurulu’nun toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verildiği belirtildi.

Kararı FT’ye değerlendiren Rabobank’ın Gelişmekte olan Piyasalar Stratejisti Piotr Matys, Merkez Bankası’nın piyasanın öngördüğünün de üzerinde bir faiz artışına gitmesinin beklendiğini ancak bunun yerine getirilmediğini vurguladı.

Matys, “Bu nedenle, Merkez Bankası’nın önümüzdeki haftalarda lira üzerindeki satış baskısının devam etmesi halinde olağanüstü bir toplantıya giderek, faizlerde ciddi bir artış yapacağı yönündeki düşüncemizi koruyoruz” dedi.