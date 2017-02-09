FT: Türkiye El Bab’a girerse, bölgedeki nüfuzu artar

Financial Times, Suriye rejimi güçleri ve Türk Ordusu’nun, stratejik açıdan önemli El Bab’da birbirlerine yaklaştıklarını ve bu durumun, ‘Suriye iç savaşındaki eski hasımların, IŞİD’e karşı saldırıda birbirleriyle koordine oldukları spekülasyonlarını beraberinde getirdiğini” yazıyor.

Gazete, isyancıların herhangi bir işbirliğinin Rusya tarafından organize edildiği yönündeki görüşünü aktarıyor. Haber şöyle devam ediyor;

“Ancak eşzamanlı ilerlemeler, Türkiye gibi bölgesel güçleri savaşın daha da içine çekebilecek bir gerilimi ateşleme riski taşıyor. Rusya Esad’a askeri destek verirken, Türkiye Suriyeli isyancıların başlıca destekçilerinden biriydi ve geçen yıl IŞİD ve Kürt militanlarla savaşmak için kendi birliklerini Suriye’ye yolladı. Rejim yetkilileriyle yakın teması olan Lübnanlı Analist Younis Audi, ‘El Bab, bir araya gelme noktası olacak, ayrılık noktası değil’ diyor ve hava ve yer operasyonlarını Rusya’nın koordine ettiğini söylüyor.

‘Türkiye El Bab’a girerse, nüfuzu artar’

Financial Times, “IŞİD’in El Bab’da Türkiye öncülüğünde yenilmesinin, müdahalesiyle desteklediği muhaliflere bir tampon bölge yaratan Ankara’nın kuzey Suriye’deki nüfuzunu arttıracağını” vurguluyor.

Ancak gazete, “uyuşmazlık işaretlerinin şimdiden alındığını” söylüyor ve Türkiye destekli muhalif ittifakla birlikte çalışan bir isyancının “Rusya koordinasyonu kontrol edemezse, bir yarışa dönüşü ve bir çatışmadan kaygılıyım” dediğini aktarıyor.

Gazete Türk yetkililerinse, El Bab’da ilerleyen güçlerin çatışma ihtimalini önemsemediklerini ve uluslararası koordinasyonun bu tür bir olayı önlemek için orada olduğunu söylediğini aktarıyor.

‘Ankara kolay geri adım atmaz’

Haber şu satırlarla sona eriyor;

“Rejimin destekçileri El Bab’ı geri alması gerekenin Esad’ın güçleri olduğunu söylüyor. Ancak muhalifler, bölgede büyük miktarlarda Türk topları ve askerleri gördüklerini ve Ankara’nın geri adım atacağını düşünmekte zorlandıklarını vurguluyor. Bir muhalif ‘Rejimin bizden önce El Bab’a girebileceğini sanmıyorum. Ama girerlerse bu bir felakete yol açar. Türkiye asker kaybetti. Çok sayıda yaralıları var. Burada üsleri ve çok fazla silahları var. O kadar kolay geri adım atacaklarını sanmıyorum’ diyor…”