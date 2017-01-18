Guardian: Türkiye’de yaşananlar demokrasiye saldırı

The Guardian gazetesinin bugünkü görüş sayfasında “Türkiye’de gördüklerim demokrasinin kendisine bir saldırı” başlıklı bir makale yer aldı.

Owen Jones imzalı makalede 10 binlerce kişinin tutuklandığını ve basının susturulduğu aktarılırken “Batı Erdoğan’ın baskılarını daha fazla göz ardı edemez” ifadeleri kullanıldı.

Jones, son bir haftasını Türkiye’de zor durumda bulunan muhalefet partileri, gazeteler ve aktivistleri ziyaret ederek geçirdiğini söylerken “Cesaretleri ilham, durumları ise endişe vericiydi” dedi.

Türkiye’de 160 basın organının kapatıldığını ve 144 gazetecinin tutuklandığını yazan Jones, 2011’de Gülenciler tarafından hapse atılan gazeteci Ahmet Şık’ın bugün de “FETÖ ve PKK propagandası” iddiasıyla tutuklandığını hatırlattı.

“Batı bizi yalnız bıraktı”

Owen Jones HDP’li vekillerin tutuklandığını, üyelerinin kitlesel bir şekilde hapse atıldığını anlatırken CHP’nin kendisine “Bu ülkede Batı değerlerini biz temsil ediyoruz ama Batı bizi yalnız bıraktı” dediğini yazdı:

“Türkiye’nin kırılgan demokrasisi kan kaybediyor ve Batı ülkeleri sessiz. Türkiye’nin durumu bir uyarı olmalı: Demokrasi değerli fakat kırılgandır. Hakların ve özgürlüklerin ne kadar zor kazanıldığını ve ulusal krizleri suistimal eden rejimler tarafından ne kadar kolay geri alabileceğinin farkına varmamızı sağlamalı. Türkiye’nin bir istisna değil, ülkelerin demokrasiyi nasıl terk edebileceğine dair bir şablon oluşturması daha da tehlikeli. Sadece bu bile Türkiye’nin yanında olmamız için bir neden. Sıradaki ülkenin hangisi olabileceğini kim bilebilir ki?”