Hangi ilde okullar kar tatiline girdi?

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek, “Yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 29.12.2016 Perşembe günü, bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Isparta’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi ve bağlı köylerle, Yalvaç ve Sütçüler ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ve Hisarcık ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi. Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.

Manisa’nın Selendi, Sarıgöl, Kula ve Demirci ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi. Uşak’ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ilk ve orta öğretimde eğitime ara verildi. Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde kar yağışı dolayısı ile eğitime 1 gün ara verildi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı, Bolvadin ve Çay ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Karaman’da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime perşembe ve cuma günü ara verildiği bildirildi.

Bilecik kent merkezi ile Bozüyük, Söğüt ve Yenipazar ilçelerinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi. Konya Valiliği tarafından yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kulu, Akşehir, Tuzlukçu, Doğanhisar ve Ilgın ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların bugün, 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Hadim ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Denizli’de, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 Aralık perşembe günü Sarayköy ilçesi hariç tüm ilçelerde ilk orta ve lise eğitimine ara verildiği belirtildi. Kırşehir’in Kaman ilçesindeki okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.

Bolu kent merkezinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Kırıkkale’de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.