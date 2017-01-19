Hindistan İngiltere’den kolay çalışma izni istiyor

Hindistan Brexit sonrasında vatandaşlarının İngiltere’de daha kolay çalışma izni almasını istiyor. Ülke aksi takdirde görüşülmekte olan serbest ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymayacak.

İngiliz ekonomisine dair bir diğer haberde ülkedeki işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediği, fakat aynı zamanda ülkedeki iş gücünün de düştüğü yer aldı. Ülkede çalışan nüfusun çalışma çağındaki nüfusa oranı yüzde 74.5 ile tarihin en yüksek seviyesine çıkarken çalışan kişi sayısı 10 yıl önceye göre 9 bin azalarak 31.8 milyon oldu.





İngiltere ticaret seferinde

“İngiltere ticaret seferine çıktı” manşetiyle yayınlanan Daily Telegraph Çin, Hindistan, Avustralya ve 9 farklı ülkenin İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalamak için sıraya girdiğini yazdı.

Gazeteye göre Yüksek Mahkeme, önümüzdeki Salı günü Brexit’i başlatacak olan İngiltere’nin AB’ye ayrılma isteğini belirtmesi öncesinde konunun Meclis’te görüşülmek zorunda olup olmadığı hakkında nihai kararını açıklayacak.

Brexit sürecinin başlatılmasıyla birlikte nefret suçlarında yeni bir dalganın tetikleneceği uyarısı da gazetedeki bir diğer haberdi. Uyarı, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı David Isaac’tan geldi.

Gazetenin birinci sayfasında yer verdiği başka bir haber ise İngiltere’nin tarihinde ilk defa Manş tünelinden tank geçirmesiydi. İngiltere bu hamleyi Rusya’nın olası bir saldırısı durumunda Doğu Avrupa’ya destek götürme kapasitesini ölçmek için gerçekleştirdi.