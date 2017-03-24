Arap Baharı sonrası düzenlenen protestolar sonucu devrilen Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek serbest bırakıldı.

Mısır devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in avukatı Arap Baharı sonrası 2011’de görevden uzaklaştırılan Hüsnü Mübarek’in Meadi Askeri Hastanesi’nden ayrılarak Heliopolis’teki evine gittiğini söyledi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERMİŞTİ

Hüsnü Mübarek bu ay başında “2011 yılında göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.

Yurtdışına çıkış yasağı getirilen Mübarek, sağlık durumu nedeniyle nakledildiği El-Meadi Askeri Hastanesi’nde kalıyordu.

YOLSUZLUK DAVASI YENİDEN AÇILDI

Kahire Ceza Mahkemesi ise dün Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal Mübarek ile dönemin bazı yetkililerinin “El-Ahram gazetesi yöneticilerinden hediyeler kabul ederek yolsuzluk yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili Başsavcılığın itirazını kabul ederek yeniden soruşturma açılmasına hükmetti.

Devrik Cumhurbaşkanı Mübarek ve iki oğlu hakkında, “El-Ahram gazetesi yöneticilerinden hediye alma” davasında 2013 yılında beraat kararı verilmişti.

ARAP BAHARI SONRASI TUTUKLANMIŞTI

Mısır’da 25 Ocak 2011 devrimi sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunun ardından çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınarak, çoğu hakkında “yolsuzluk ve kamu malına zarar” gibi suçlamalarla davalar açılmıştı.

Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve oğulları Ala ile Cemal Mübarek de tutuklanmıştı.