”İdlib’den El Bab’a Türkiye üzerinden cihatçı gönderilecek”

Halep’te ateşkes sağlandıktan sonra İdlib’e geçen cihatçılar, aileleriyle birlikte yarın Türkiye’ye geçiyor. Cihatçılar daha sonra El Bab’a gidecek.

Halep’ten tahliye edilen cihatçıların aileleriyle birlikte Türkiye’ye getirileceği belirtildi. Cihatçıların aileleri Türkiye’de koruma altına alınacağı; cihatçıların ise El Bab’da devam eden Fırat Kalkanı operasyonuna dahil olacağı iddia edildi.

Al Jazeera’den Ece Göksedef’in haberine göre İdlib’deki cihatçı kaynaklar göre, Türkiye’nin desteklediği grupların İdlib’den ayrılmasının ardından Rusya ve Suriye rejiminin İdlib’e yönelik operasyon düzenlemesi beklendiğini duyurdu.

İdlib, Şam’ın Fethi Cephesi’nin en güçlü olduğu bölge. Örgüt, birkaç ay önce Nusra Cephesi olan adını değiştirmişti. Nusra Cephesi, Türkiye, Rusya, ABD ve birçok Avrupa ülkesinin terör örgütleri listesinde bulunuyor.

Halep’te Rusya ve rejimin aylar süren bombardımanının ardından birkaç kilometrekarelik alana sıkışan cihatçı savaşçılar ve siviller, Rusya ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes sonrası 15 Aralık itibariyle İdlib’e gönderilmişti. Tahliyeler sürerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye Özel Temcilsi Staffan De Mistura, Suriye hükümetinin İdlib’e operasyon düzenlemesinden endişe ettiklerini söylemişti. (EVRENSEL – HABER MERKEZİ)