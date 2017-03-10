Isparta’da orkide devrimi!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Dünyada ilk kez ardıç üretmeyi başaran o fidanlık şimdi de nesli yok olma tehdidi altındaki orkideyi üreterek devrim niteliğinde önemli bir çalışmaya imza attı…

Halk arasında salep olarak bilinen orkide bitkisinin yumruları bahar aylarının gelmesiyle birlikte başlayan kontrolsüz sökümler yüzünden nesli tehlike altındaki türlerin başında geliyor. Sökümü yasak olmasına karşın ekonomomik değeri nedeniyle kaçak olarak devam eden orkide türleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü’nce başlatılan ‘Salep Eylem Planı’ ilk başarılı sonuçlarını vermeye başladı. Isparta’da bulunan Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü arazisinde ekimi yapılan 5 bin orkide yumrusunun çimlenmesinde başarı sağlandı. Mayıs ayında hasadı yapılması planlanan yumrular, proje kapsamında ayrılan alanlara dikilecek. 2017’de 10 bin orkide yumrusunu toprakla buluşturmayı hedefleyen Eğirdir Orman Fidanlığı, 2003 yılında da dünyada ilk kez ardıç tohumunu çimlendirerek fidan üretmeyi başarmıştı.

YAZIN DONDURMA, KIŞIN SALEP: LEZZET İÇİN YOK EDİLEN TÜR

Yaz aylarında serinlik kaynağı olan dondurmanın, kışın ise sıcaklığı ve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez olan salebin ham maddesi olan orkide bitkisinin yumruları, Türkiye’de doğal olarak yetişen türün varlığını sürdürmesi için yaşamsal önemde. Adını Arapça’da ‘tilki testisi’ anlamına gelen ‘sahlap’ kelimesinden alan salep, bilimsel literatürde formu nedeniyle Yunanca’da ‘testis’ anlamına gelen ‘ orchis’ olarak anılıyor.

TÜRKİYE’DE 150’DEN FAZLA TÜRÜ DOĞAL OLARAK YETİŞİYOR

Türkiye’de 150’den fazla türü doğal olarak yetişen orkide bitkisinin yaklaşık 80’e yakın türünün yumrularından ise salep elde ediliyor. Gıdadan kozmetiğe birçok alanda kullanılan salep oldukça değerli bir ürün. Ancak denetimsiz toplayıcılık, enerji ve madencilik projeleri, plansız kentleşme, biyokaçakçılık, ormancılık faaliyetleri ve bilinçsiz otlatma ve çeşitli baskılar yüzünden yok olma tehdidiyle karşıya olan orkide türlerinin yaşam alanları da hızla daralıyor.

SALEP EYLEM PLANI KAPSAMINDA ORKİDE ÜRETİMİNDE DEVRİM

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde başlatılan ve 2014-2018 yılları arasını kapsayan ‘Salep Eylem Planı’ kapsamında yaşam alanları baskı altında bulunan orkide türlerinin doğal ortamda çoğaltılması amaçlanıyor. Proje kapsamında seçilen kuruma bağlı fidanlıklardan biri olan Isparta Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde geçtiğimiz son baharda arazide ekimi yapılan 5 bin adet orkide yumrusunun çimlenmesi sağlandı.

2017 YILINDA 10 BİN YUMRU TOPRAKLA BULUŞTURULACAK

Bugüne kadar kültür ortamında üretimi sağlanamayan orkide türleri, bu önemli adımla birlikte yok olmaktan kurtarılacak. Mayıs ayında hasat edilmesi planlanan Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde üretilen yumrular, Salep Eylem Planı kapsamında belirlenen koruma alanlarına nakledilerek doğal ortamda çoğalmaları sağlanacak. Proje kapsamında 2017 yılında 10 bin adet orkide yumrusunun toprakla buluşturulması hedefleniyor.

İZMİR’DEKİ ENSTİTÜDE BAŞLAYAN ÇALIŞMALAR ÖNCÜ OLDU