İsrail’den Filistinli iki milletvekiline gözaltı

İsrail askerleri, Hamas mensubu iki milletvekilini Batı Şeria’daki evlerine düzenledikleri baskınlarla gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın güneyindeki Beytullahim kentinde Filistin Yasama Meclisi’nden iki milletvekilini gözaltına aldığı bildirildi.

Hamas’a bağlı Değişim ve Islah Bloku’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Filistinli milletvekilleri Halid Tafiş ve Enver ez-Zennun’un Beytullahim’deki evlerine baskın yaptı.

Filistin Yasama Meclisi’nden Hamas’a mensup iki milletvekilinin baskın sonucu İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu gelişmeyle birlikte İsrail tarafından gözaltında tutulan Filistinli milletvekili sayısı 9’a yükseldi.