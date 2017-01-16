İşsizlik altı yılın zirvesinde: %11,8

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2016 yılının Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11,8 oldu. Bu oran, 2010 yılının Mart ayından beri kaydedilen en yüksek işsizlik oranı oldu.

2016 yılının Ekim ayında işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış gösterdi.

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15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,9 puanlık artış ile %21,2 oldu.

Ağustos ve Eylül aylarında ise işsizlik oranı yüzde 11,3 olarak kaydedilmişti.

Ekonomistler, ekonomideki durgunluğa paralel olarak işsizlikte artış öngörüyordu.

Türkiye ekonomisi yedi yıl sonra ilk kez küçüldü

10 başlıkta Türkiye ekonomisinin 2016 karnesi

Türkiye ekonomisi 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 küçülmüştü.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisinde 27 çeyrek sonra ilk kez daralma meyadana geldi.

Ekonomide son olarak 2009 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 2.8 daralma gerçekleşmişti.