İstanbul’un göbeğinde akıl almaz yağma!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Devlet arazisini yağmalayıp, kamu güvencesi ve güçlü Türkiye yalanıyla proje üzerinden konut satışları başladı…

İstanbul Küçükyalı’da bulunan Karayolları’na ait 132 dönümlük araziyi özelleştirme yoluyla satın alan Tahincioğlu Gayrimenkul, Emlak Konut GYO’nun güvencesi altında proje üzerinden konut satışlarına başladığını duyurdu. Ancak ‘Hayatta Kaçmaz’ sloganıyla satışa çıkarılan inşaat projesinin bulunduğu arazi hakkında 3 ayrı dava bulunuyor. Kamu arazisinin yağmalanmasıyla devlet güvencesinde yapılan projeden konut satışına tepki var. Mimarlar Odası İstanbul Anadolu Yakası II. Büyükkent Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, “Kamuya ait olan bütün varlıklar özel sektöre devrediliyor. Ardından da yapılaşmaya açılıyor. Kamusal alanların bu şekilde yağmalanmasını istemiyoruz. Kentler artık yaşam alanı olmaktan çıkarılarak yalnızca sermayeye hizmet eden tüketim mekânları olarak kurgulanmaya başladı” dedi.

KARAYOLLARINA AİT 132 DÖNÜMLÜK ARAZİ TAHİNCİOĞLU’NA SATILDI

Özelleştirme kapsamına alınan İstanbul Küçükyalı’daki 132 dönümlük Karayolları arazisi, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Emlak Konut GYO üzerinden ihaleye çıkarıldı. İhaleyi kazanan Tahincioğlu Gayrimenkul İnşaat şirketi bu alanda konut ve iş merkezi yapmak için kolları sıvadı. Ancak bölgenin son yeşil alanı olan Karayolları arazisinin kamu yararına kullanımını talep eden mahalle sakinleri ve meslek odaları hem ihalenin iptali, hem de alanı kapsayan imar planının iptali için üç ayrı dava açtı.

MALTEPE BELEDİYESİ ÖNCE DAVA AÇTI SONRA İNŞAAT RUHSATI VERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın alan için yaptığı imar planı değişikliğinin iptali için bir dava da Maltepe Belediyesi açtı. 15 Aralık 2016 tarihinde mahkemece atanan bilirkişi heyeti alanda keşif yaptı. Ancak Maltepe Belediyesi’nin açtığı davada mahkemenin kararı beklenirken belediyeden bölge halkını şoke eden bir adım geldi. Maltepe Belediyesi, iptali için dava açtığı imar planı değişikliğinin kapsadığı alanda yapılması planlanan inşaatlar için ruhsat verdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ ‘ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR’ DEDİ

Öte yandan İstanbul Valiliği de 132 dönümlük alanı kapsayan Karayolları arazisinde Tahincioğlu tarafından yapılması planlanan ‘Nidapark Küçükyalı Projesi’nin inşaat çalışması için 13 Aralık 2016 tarihinde ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verdi.

EMLAK KONUT GÜVENCESİNE ALINAN NİDAPARK’TA SATIŞ BAŞLADI

Emlak Konut GYO’nun, geçtiğimiz günlerde duyurduğu 20 yıl vadeli konut satışını öngören ‘ Güçlü Türkiye için Birlik Vakti ‘ projesi kapsamına alınan 30 proje arasında, Küçükyalı Karayolları arazisinde yükselecek olan Nidapark Projesi de yer alıyor. Emlak Konut GYO’nun, Ayten Alpman’ın ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısı eşliğinde duyurduğu proje kapsamında devlet güvencesi sağlanan Küçükyalı Nidapark, kamuya ait arazi üzerinde yine kamu bankalarından elde edilen kredilerle yükselecek. Daha proje aşamasındayken ‘Hayatta kaçmaz’ sloganıyla satışa sunulan konutlarla ilgili hazırlanan tanıtım videosu kurumun sosyal medya hesabından paylaşılırken, projeden konut almak için başvuranların sayısının da arttığı belirtiliyor.

MESLEK ODALARINDAN RANT YAĞMASINA TEPKİ VAR

Konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Mimarlar Odası İstanbul Anadolu Yakası II. Büyükkent Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, meslek odaları ve mahalle sakinlerinin Karayolları arazisinin kamusal kullanım alanı olarak kalmasını talep ettiklerini belirterek, “Kamuya ait olan bütün varlıklar özel sektöre devrediliyor. Ardından da yapılaşmaya açılıyor. Kamusal alanların bu şekilde yağmalanmasını istemiyoruz. İstanbul’da son yıllarda özelleştirme yoluyla kamunun elinden alınarak özel sektöre devredilen alanlara baktığımızda hiç birinde üretime ilişkin bir faaliyetin olmadığını, yalnızca inşaat rantının olduğunu görüyoruz. Deprem riskiyle karşı karşıya bulunan İstanbul’da deprem toplanma alanı olarak ayrılan 480 alanın yarıdan fazlası bu şekilde yağmalanarak yapılaşmaya açıldı. Bizler Küçükyalı Karayolları arazisinin deprem anında toplanma alanı ya da yeşil alan olarak halkın yararlanabileceği şekilde kalmasından yanayız” dedi.

‘KENTLER ARTIK YAŞAM ALANI OLMAKTAN ÇIKARILDI’

Uygulanan rant politikalarıyla orta ve alt gelir gruplarının kentin çeperine itildiğine dikkati çeken Köymen, üretimden ve yaşam alanı olmaktan tasfiye edilen alanların ardından şimdi de sıranın yine kamuya ait arazilerden oluşan askeri alanlara geldiğini vurgulayarak, “Bu yolla kente ait olan araziler gayrimenkul olmaktan çıkarılarak menkulleştiriliyor, paraya çevriliyor. Örneğin Maltepe Aydınevler Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti ‘Atik Valide Sultan Vakfı’na ait olan arsanın üzerinde bugün AVM ve otel yükseliyor. Kentler artık yaşam alanı olmaktan çıkarılarak yalnızca sermayeye hizmet eden tüketim mekânları olarak kurgulanmaya başladı” diye konuştu.

LÜKS KONUT SATIŞLARI MANÜPLE EDİLİYOR

Avrupa’da ve ABD’de artık terk edilmeye başlanan kredili konut satış yönteminin (Mortgage) Türkiye’de kısa vadeli ekonomik çözüm olarak uygulanmasının sorunlara neden olabileceğine de dikkati çeken Köymen, kamuoyunun gerçekliği olmayan bir yaşama biçimine doğru yönlendirilerek lüks konut satışlarının manüple edildiğini dile getirdi.

30 PROJE EMLAK KONUT GÜVENCESİYLE 1 YIL İÇİNDE SATILACAK