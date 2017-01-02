İşte saldırgan teröristin fotoğrafı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ortaköy’deki Reina gece kulübüne yönelik terör saldırısını gerçekleştiren zanlının fotoğrafını dağıttı.

İstanbul Ortaköy’deki gece kulübü Reina’ya saldırı düzenleyen teröristi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Saldırıdan sonra kaçan ve her yerde aranan zanlının eşgali belli oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü zanlının fotoğraflarını dağıttı. Teröristin kimliği ve uyruğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yok.

Başbakan Binali Yıldırım, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın kimliğine yönelik ihtimallerin netleşmeye başladığını söylemişti.

Reina adlı gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen terör saldırısında 27’si yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıda 4’ü ağır olmak üzere 65 kişi de yaralanmıştı.

DAEŞ’in üstlendiği saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alınmıştı.