İtalya: ‘Örtünmediği için’ saçları kazınan kız, ailesinden alındı

İtalya’nın Bologna kentinde yaşayan bir Müslüman anne, başını örtmeyi reddeden 14 yaşındaki kızının saçlarını kazıyınca çocuk, ailenin elinden alındı.

İtalyan gazetelerinin hemen hepsinin bugün baş sayfadan verdiği habere göre Bangladeş asıllı ailenin 14 yaşındaki kızı ev içindeyken başını örtüyor ancak dışarı çıkınca baş örtüsünü çıkarıyordu.

Kızının okula başı açık şekilde gittiğini öğrenen anne ceza vermek ve başını örtmeye zorlamak amacıyla çocuğun saçlarını tamamen kazıdı.

Okula saçları kazınmış halde gidince öğretmenlerinin sorularıyla karşılaşan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadıklarını okul müdürüne anlattı. Müdürün güvenlik güçlerine haber vermesiyle de savcılık ve sosyal hizmetler birimleri devreye girdi.

Savcılık talimatıyla 14 yaşındaki kız ile iki kız kardeşi anne-babalarından uzaklaştırılarak koruma altına alındı. Anne-baba hakkında da kızlarına kötü muamelede bulundukları iddiasıyla soruşturma açıldı.

Bangladeşli çiftin 3 kızlarına psikolojik şiddet uyguladıkları; yalnızca zorla başlarını kapatmakla kalmayıp kızların evden yalnız başlarına çıkmalarına ve erkek yaşıtlarıyla görüşmelerine izin vermedikleri belirtiliyor.

Muhafazakar bir gazete ‘İslam’ın şiddeti’ manşeti attı

İtalya’da büyük tartışma yaratan haber muhafazakar Il Giornale gazetesinde “İslam’ın şiddeti” şeklinde yer buldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda da ağırlıkla kızların ailelerinin elinden alınmasına destek verildi.

Bologna Belediye Başkanı Virginio Merola da Müslüman ailenin kızlarına “kabul edilemeyecek bir ebeveyn otoriterliği” uyguladığını söyledi ve “İtalya’ya gelenler bizim yasalarımıza ve anayasamıza uymak zorunda” dedi.

Öte yandan Bologna kentindeki Müslüman cemaatin koordinatörlerinden Yassine Lafram, ailenin davranışının dini açıdan doğru olmadığını, İslam’da zorlamanın yer almadığını söyledi.

Lafram, “İslam geleneğinde her türlü zorlama, yapılan eylemi geçersiz kılar. İslam’ın şartlarının bireyin özgür iradesiyle yerine getirilmesi gerekir. Burada söz konusu olan din değil, bu vaka yanlış bir kültürel kodlamadan kaynaklanıyor” dedi.

Lafram, bu durumda ailenin de dinlenmesi ve “medyatik bir kıyıma” kurban edilmeden anne-babaya da yardım edilmesi çağrısı yaptı. Övgü Pınar / BBC Roma