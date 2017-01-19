İtalya’da deprem çığı tetikledi: Çok sayıda ölü var

İtalya’da dün en büyüğü 5.7 büyüklüğünde art arda meydana gelen depremler çığı tetikledi. Çığın bir otelin üzerine düşmesi nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinden endişe ediliyor. Otelde en az 30 kişi bulunduğu ve çığ altında kaldığı iddia ediliyor.

İtalya’nın iç kesimlerindeki tarihi Amatriçe kasabasında dün art arda 3 deprem meydana gelmişti.

Söz konusu depremin bölgede çığı tetiklemesi sonrası butik bir otelde felaket yaşandı.

İtalya’nın iç kesimlerindeki Abruzzo bölgesine bağlı Farindola kasabasında Gran Sasso dağı eteklerinde yer alan Rigopiano Oteli’nin üzerine dün gece çığ düştü.

Otelin üzerine çığın düşmesi nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İtalyan yetkililer çığ sırasında otelde en az 30 kişinin olduğunu ve çoğunun yaşamını yitirdiğinde endişe edildiğini ifade ediyor.

İtalyan Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio, otelde 30 kişi olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının çok güç koşullara rağmen sürdüğünü söyledi.

Yoğun kar yağışının da etkili olduğu İtalya’nın orta kesimlerinde dün art arda 3 deprem meydana gelmişti.

Yoğun kar yağışının da etkili olduğu İtalya’nın orta kesimlerinde dün art arda 3 deprem meydana gelmişti.

ANSA: ÇOK SAYIDA ÖLÜ OLABİLİR

İtalyan haber ajansı Ansa da, çığ felaketi sonrası bölgeye kurtarma ekiplerinin ulaştığını ve çok sayıda ölünün olduğunu abonelerine duyurdu.

Depremin tetiklediği çığın gece yarısı Rigopiano Oteli’nin üzerine düştüğü açıklandı. Çığ sonrası otelde cep telefonuyla yardım istendi.

ART ARDA 3 DEPREM OLMUŞTU

İtalya’nın başkenti Roma’nın 100 kilometre doğusundaki tarihi Amatriçe kasabasında en büyüğü 5.7 olan 3 deprem art arda meydana gelmişti.

Deprem İtalya’nın başkenti Roma’da hissedilmiş ve güvenlik önlemi olarak metro boşaltılmıştı. Depremde can kaybı yaşanmadığı açıklanmıştı.