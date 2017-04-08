İzmir Avukat Noyan Özkan’ı unutmadı

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Kent eve doğaya yönelik yağmacı saldırılara karşı yürütülen hukuk mücadelesinin öncüsü olan Avukat Noyan Özkan’ın adı, Karşıyaka’daki Yasa Parkı’nda yaşayacak…

Çevre ve kent hukuku alanında Türkiye’nin öncü isimlerinden biri olan İzmir Barosu eski başkanlarından Avukat Noyan Özkan, yaşam alanlara yönelik saldırıların yoğunlaşmaya başladığı 1990’lı yıllarda bir çok yıkım projesine karşı açtığı davalarla tanınıyordu. 2013’te yaşamını yitiren Özkan’ı mücadele arkadaşları ve İzmirliler unutmadı. Hukukçu dostlarının çağrısının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Karşıyaka Yasa Parkı’nda yaptırılan Noyan Özkan Anıtı, bugün düzenlenen törenle açıldı. 1996 yılında otopark yapılmak istenen bu alanın bir kısmı verdiği hukuk mücadelesi sonucu İzmirliler’e yeşil alan olarak kazandıran Özkan’ın adı bundan böyle ‘Yasa Parkı’nda yaşayacak.

İzmir Barosu eski başkanlarından Avukat Noyan Özkan, çevre ve kent hukukunun yanısıra insan hakları konusunda Türkiye’nin öncü hukukçularından biriydi. Yaşam alanlarına yönelik yıkıcı projelere karşı verdiği hukuk mücadelesi ile çevre hukukunun gelişmesine katkıda bulunan Özkan, orman ve madencilikle ilgili bir çok yönetmeliğin iptali için de çaba gösterdi.

İZMİRLİLER İÇİN KURTARDIĞI PARK’TA NOYAN ÖZKAN ANITI YAPILDI

6 Nisan 2013 tarihinde yaşamını yitiren Özkan, ölümünün 4. yıldönümünde İzmir’de düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye’since Karşıyaka Yasa Parkı’nda yaptırılan Noyan Özkan Anıtı da bu anlamlı günde açıldı. Anıtın açılış törenine, Özkan’ın yakınları ve hukukçu dostları katıldı.

KATLI OTOPARK’A ONAY VEREN İMAR PLANINI İPTAL ETTİRDİ

Karşıyaka İstasyon bölgesindeki alanda, 1996 yılında katlı otopark yapılmasına olanak sağlayan imar planına karşı dava açan Avukat Noyan Özkan’ı haklı bulan İzmir 2. İdare Mahkemesi, hukuka aykırı bulduğu planı iptal etmişti. Uzun süren yargı sürecinin ardından bir kısmı otopark olarak ayrılan alanın 4 bin 500 metrekarelik kısmı ise yeşil alan olarak İzmirlilerin hizmetine sunuldu. Yapılan düzenlemenin ardından Karşıyaka Yasa Parkı adı verilen alan, İzmirlilerin soluklandığı bir mekana dönüştü.

‘İZMİR’İN ÖZKAN’A VEFA BORCU VARDI’

İzmir’in Avukat Noyan Özkan’a vefa borcu olduğunu belirten Av. Ömer Turgut Erlat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başta olmak üzere anıtın yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

KAYMAKAMLIKTAN İSTİFA EDİP YAŞAMI SAVUNAN BİR HUKUKÇU OLDU

Avukat Ömer Turgut Erlat’ın verdiği bilgilere göre 1953 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelen Noyan Özkan, 1977 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. İçişleri Bakanlığı’nda 1981 yılına kadar Maiyet Memurluğu yapan Özkan, Sivas-Koyulhisar, Trabzon-Yomra ve Zonguldak’ın Ulus ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 1983 yılında Bakanlıktan istifa ederek İzmir’de avukatlık yapmaya başlayan Özkan, 2000-2002 yılları arasında İzmir Barosu Başkanlığı’nı yürüttü.

TÜRKİYE’NİN İLK BÜYÜK ÇEVRE DAVALARINDA ONUN İMZASI VAR

Açtığı davalar ve eylemliliği ile Türkiye’de çevre hareketinin öncüsü olan Özkan, aynı zamanda İzmir Çevre Hareketi Avukatları Grubu’nun kurucusu oldu. İzmir’deki ‘Galleria Projesi’, ‘Kordon Dolgu Yolu’ ve ‘Kültürpark’ gibi kente yönelik projelerin yanı sıra Gökova, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri, Akkuyu Nükleer Santrali, Çeşme Yarımadası Koruma Statüleri ve Bergama’da altın madeni gibi Türkiye’nin ilk kent ve çevre hukuku davalarını hazırlayan yürüten Noyan Özkan, kimi zaman da bizzat davacı oldu.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE ADANMIŞ BİR YAŞAM

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (ÇED), orman yönetmeliği ve maden yönetmelikleri gibi çevreyi ilgilendiren birçok düzenleyici işlemin yargı yolu ile hukuka uygunluğunun denetiminin sağlanmasına da öncülük eden Özkan, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında aldığı tavırla tanındı.

DOĞA KORUMA REHBERİNİN YAZARI

Uluslararası Doğa Koruma Örgütü (IUCN) ve Uluslararası Barolar Kurumu (IBA) üyesi olan Özkan, Doğa Koruma Rehberi ve Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Çevre Sözleşmeleri, (Av. Uğur Kalelioğlu ile birlikte) kitaplarının da yazarı. Çevre ve insan hakları konularında çok sayıda rapor ve makalesi bulunan Özkan, ‘Kent ve Çevre’ adlı radyo programının yanında Milliyet Gazetesi’nin Ege ekinde aynı adla köşe yazıları yazıyordu. 6 Nisan 2013 tarihinde Urla’da yaşamını yitiren Avukat Noyan Özkan’ın çalışmalarından oluşan arşivinin önemli bölümü, dostlarının emeği ile bir web sitesinde bir araya getirildi: (http://www.noyanozkan.com/)