Jerry Lewis hayatını kaybetti

1950’li yıllarda Dean Martin ile kurduğu ekiple slapstick komedi filmler çekmeye başlayan, “The Bellboy” ve “The Nutty Professor” filmleriyle ünlenen komedi oyuncusu Jeryy Lewis, Las Vegas’taki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Jerry Lewis’in uzun zamandır müsküler distrofi hastası olduğu biliniyor.

JERRY LEWİS KİMDİR?

ABD’li sinema oyuncusudur (New Jersey/Newark 1926).

Asıl adı: Joseph Levitch. 1946’da tanıştığı Dean Martin ile Amerikan kabaresinin en sevilen ikililerinden birini oluşturdu. İkili 1949’da sinemaya geçti. Ayrıldıkları 1957’ye kadar çoğunlukla eski güldürü filmlerinin uyarlaması olan 17 filmde oynadılar: My Friend İrma (Arkadaşım Irma) 1949, My Friend irma Goes West (Arkadaşım İrma Batıya Gidiyor) 1950, Thats My Boy (Canciğer Kardeşler) 1951, Sailor Beware (Şen Denizciler) 1952, Scared Stiff (Canciğer Kardeşler Perili Evde) 1953, Pardners (Çapkın Ortaklar) 1954, Hollywood or Bus (Hollywood Yolcuları) 1956, vb. 1960’ta ilk filmini The Bellboy’u (Asansörcü) yönetti. Yarattığı komik kahramanı “deli” ve “çocuk” tipinin bileşkesi olarak gören Lewis, kendi yönettiği filmlerde giderek artan bir duygusallığa yer verdi. Yönettiği en başarılı filmler, canlandırdığı kahramanın bölünmüş kişiliğini konu alanları oldu. Örneğin bir Dr. Jekyll ve My Hyde uyarlaması olan The Nutty Proessor (Aşk Hocası) 1963 ve yedi rolü birden oynadığı The Family Jewels (Yedi Yüzlü Adam) 1965. 1970’lerde sinemadan uzaklaştı. Televizyon showları düzenlendi, öğretim görevi aldı; 1979’da yeniden sinemaya döndü.

Öteki tanınmış filmleri: The Delicate Delinquent (Yaman Hafiye) 1956, The Errand Boy (Çırak) 1961, Three on a Couch (Divanda Üç Kişi) 1965, The Big Mouth (Geveze Hafiye) 1967, Which Way to the Front (Cephede) 1970, The King of Comedy (Kahkahalar Kralı) 1981, Slapstick (1982), The King of Comedie (Komedi Kralı) 1983, Cokie (Şeytan kız) 1987, Arizona Dream (1994; Arizona Rüyası), Funny Bones (1995)