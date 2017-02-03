Kayseri’den kahreden haber

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında yaralanan askerlerden Mesut Yaşar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri’de 17 Aralık 2016 tarihinde Talas Bulvarı üzerinde izne çıkan 1. Komando Tugayı askerlerini taşıyan özel halk otobüsüne, bombalı araçla terör saldırısı yapılmış, 14 asker ölürken 55 asker de yaralanmıştı.

Saldırının ardından yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan 25 yaşındaki Mesut Yaşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamayarak yaşamını yitirdi.

Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Mesut Yaşar’la birlikte saldırıda ölü sayısı 15’e yükseldi. Saldırıda yaralanan bir askerin tedavisinin halen Erciyes Üniversitesi’nde devam ettiği öğrenildi.