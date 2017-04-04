Kıbrıs Türkleri’nin kuracağı vakıf ‘Emanetçi’ arıyor

Yapılan açıklama aynen şöyle:

Turkish Cypriot Community Centres’ Association(s) (South and North London) Kibris Türk Toplum Merkezleri Güney / Kuzey Londra

Mütevelli (Emanetci /Trustee) aranıyor

KTTM vakıf kurumu, Kuzey ve Güney Londrada kurulacak olan toplum merkezleri projesini geliştirip sonuçlandırmak ve bu merkezleri açtıktan sonra yonetimlerini en iyi bir şekilde sağlamak için beş (5) + (5) olmak üzere on (10) mütevelli arıyor. Atamalar mulakatla sağlanacak. Söz konusu projeler daha ilk aşamada olup Toplum kuruluşları tarafindan seçilen 5 vekil tarafindan yürütülüyor. Mulakatlar bu vekiller tarafindan yapılacak. Gerekirse, aralarına bir de insan ilişkileri uzamanı alabilirler.

Adaylar en az lise mezunu olmalı ve hem ingilizce hem de türkçede etkili iletişim kurabilmelidir. Ayrıca işletme ve yönetimde özellikle, toplumsal kuruluslarda yoğun tecrübeleri olması aranan unsurların en önemlisidir.

Aranan diğer elzem özellikler şunlardır:

Bu kuruluşun amaçlarını benimsemek ve bunlara sadık kalmak

Gereken zaman ve efor’ u vermekten çekinmemek

Stratejik visyona sahib olmak

Konuları, yardım almadan değerlendirebilme kabiliyeti

Vakfin amaclarına uygun yeni (original) fikirler üretme kabiliyeti

Açık sözlülükte ( açikca fikir yürütmekte) kararlı olamak

Mütevekkilliğin, yasal sorumluluklarını, görev ve mesuliyetlerini Kabul etmek

Ekip calişmalarında verimli bir şekilde çalismak

Nolans’in toplumsal yükümlülüklerini Kabul eden kişilerin sadık kalması gereken yedi (7) prensibini benimsemek ve kabul etmek: Bencil olmamamak (fedakarlik), onurlu olmak, bitaraf olmak, sorumluluk (hesap verebilmek), açıklık, dürüstlük ve liderlik yetenekleri.

Esit davranışlı olmak

Kardeş toplum merkezi ile uyumlu çalışmak

Kıbrıslı Türk Kökenli olmak

Sabıkalı olmamak

Uzun ve verimli işletme, yönetme ve parasal kaynak bulmada tecrübe sahibi olmak bir avantaj sayılacaktır

İlgilenen vatandaşlar www.ctcauk.com web sitesinden info@ctcauk.com’a cv leri ile müracaatlarını yapabilirler. Son Müracaat tarihi 28 Nisan 2017. Short liste kalanların seçimi 9 Mayis Salı günü TWPA 4 Willoughby Road, Hornsey, London N8 0HR da yapılacaktır. Tüm halkımıza duyurulur.