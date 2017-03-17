Lazer silahı ABD ordusu için teste hazır

Lockheed Martin tarafından lazer silahını tanımlamak için yukarıdaki görsel paylaşıldı. Ancak şirket lazer silahının zırhlı araca monte edildiğinde görülebilir olmayacağını ve kırmızı ışığınsa efekt amacıyla eklendiğini belirtti.

ABD’li dev silah üreticisi Lockheed Martin geliştirdikleri lazer silahının test işlemleri için ABD ordusuna teslim edilmeye hazır olduğunu açıkladı.

F-35 savaş uçağının üreticisi Lockheed Martin ABD ordusuna teslim edilmek üzere 60 kilowatt’lık bir lazer silahı geliştirdi. Şirketteki testleri başarıyla geçen lazer silahının askerlere teslim edilmeye hazır olduğu açıklandı. ABD ordusu tarafından da test edilecek olan silahın özellikle drone uçuşlarına karşı ucuz bir önlem yöntemi olacağı tahmin ediliyor. Birleştirilmiş fiber yöntemiyle hazırlanan silahın birden fazla lazer dalgasını bir araya getirerek güçlü bir ışın oluşturduğu ifade ediliyor.

Birkaç ay içerisinde ABD ordusunun Alabama eyaletinde bulunan tesislerine transfer edilecek silahın burada da testleri başarıyla geçeceği öngörülüyor. Dev silah üreticisi Lockheed Martin’in Lazer Departmanı’nda görev alan Robert Afzal, “Şu anda lazer teknolojili silahların şafağını yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

ABD ORDUSUNA VERİLEN İLK LAZER OLMAYACAK

Daha önce Boeing firması da dahil olmak üzere birçok şirket lazer silahlarını ABD ordusunun test etmesi için göndermişti. Lazer silahlarının mühimmata ihtiyaç duymaması ve seri atışlar yapabilmesi nedeniyle gelecekte daha fazla kullanılacağı tahmin ediliyor. Lockheed Martin ürettikleri yeni lazer silahının bir zırhlı personel aracına monte edilebilecek kadar işlevsel olduğunu ve savaş alanında özellikle drone’lara karşı etkin ve düşük maliyetli koruma sağlayacağını savundu.

Dün ABD’li General David Perkins ABD’ye çok yakın bir müttefik ülkenin 200 dolara satılan (730 TL) bir drone’u vurmak için 3 milyon dolar değerindeki Patriot füzesini kullandığını açıkladı. Perkins konuşmasında küçük drone’ları pahalı silahlarla vurmanın “ekonomik” olmadığını ve söz konusu araçları imha etmek için daha ucuz teknolojiler geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Lazer silahlarından yapılan atışların ışık hızıyla hedefi vurması nedeniyle, karadaki birliklere daha hızlı manevra kabiliyeti sağlayacağı belirtiliyor.