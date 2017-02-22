Londra Başkonsolosu Ergin göreve başladı

Mustafa Köker (Eurovizyon.net) – Türkiye’nin Londra başkonsolosluğuna atanan Çınar Ergin görevine başladı.

Emirhan Yorulmazlar’ın merkeze dönmesinin ardından yaklaşık altı Aydan bu yana boş bulunan Londra Başkonsolosluğuna atanan Çınar Ergin geçen ahfta görevine başladı.

ÇINAR ERGİN KİMDİR?

Evli ve iki çocuk babası olan Çınar Ergin, TED Ankara Koleji (1986) ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1992) mezunu.

1994 Dışişleri Bakanlığı’na Giriş.

İnsan Hakları Dairesi Aday Meslek Memuru.

Pasifik-Latin Amerika Dairesi Aday Meslek Memuru.

1994-1995 Askerlik Hizmeti.

1995-1997 Denizcilik Dairesi Aday Meslek Memuru.

Çınar Ergin, Türkiye’nin yeni Londra Başkonsolosu oldu

Çınar Ergin, Türkiye’nin yeni Londra Başkonsolosu oldu

1997-2001 Seul Büyükelçiliği’nde Ataşe, Üçüncü Kâtip, İkinci Kâtip

2001-2004 Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü; İkinci Kâtip, Başkâtip.

2004-2008 Londra Büyükelçiliğinde Başkâtip, Müsteşar.

2008-2011 Siyaset Planlama Dairesi Şube Müdürü, Daire Başkanı.

2011-2014 Roma Büyükelçiliğinde Müsteşar, Birinci Müsteşar.

2014-2017 Havacılık Dairesi Başkanı.

2017 Londra Başkonsolosluğu Birinci Sınıf Başkonsolosu.

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Manşet fotoğrafı: Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç (solda) ve Başkonsolos Çınar Ergin