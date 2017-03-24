Londra’da Aleviler “Hayır” için meydanlara çıkıyor

Britanya Alevi Federasyonu (BAF), Türkiye’deki referandumda ilişkin Londra Trafalgar Meydanı’nda “Hayır!” mitingi düzenliyor.

Birleşik Krallık’ta en büyük kitle örgütlerinden BAF, üyelerine ve duyarlı topluma 26 Mart Pazar Günü saat 13’de Trafalgar Meydanı’ndaki “Hayır” mitingine katılmaları çağrısında bulundu.

BAF Başkanı İsrafil Erbil, “Bütün mesele AKP’nin ülkeye şeriat getirmek istemesidir. Şeriat varsa diğer inançlara , diğer kimliklere hayat yoktur demektir” dedi.

“Demokrasi olursa islam düşüncesindekiler yaşayabilir ama şeriatla yönetilen bir ülkede farklı düşünce ve inançda olanlara yaşama hakkı yok demektir” diyen Erbil şöyle devam etti:

“Aleviler başta olmak üzere farklı inanç kesimlerinden kişiler, şeriatın dışında kalanlardır. Demokratik çerçevede kimseyi kırmadan, dökmeden, özgürlük ve insan haklarını konuşmazsak yarın şeriat kanunları dayattıklarında çok geç kalmış oluruz. Bu nedenle kesinlikle niyet ortadadır. Ortadoğuda’ki şeriat ile buluşmak isteyen rejim ile, karşı karşıyayız. Biz aleviler olarak dostlarımızla birlikte demokrasi için ‘Hayır’ diyoruz. Çünkü 700 yıldan beri ve ondan öncede şeriatla yönetilmenin ne demek olduğunu en iyi bilen toplumuz…”

Erbil, refarandumda olası “Evet” çıkmasının demokrasi ve özgürlüklerin geriye gitmesi anlamında olacağını vurgulayarak toplumun duyarlılık gösterip “Hayır!” mitingine katılmasını istedi.