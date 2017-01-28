May silah sattı, “demokrasi”yi unuttu

ABD ziyaretinin ardından doğrudan Türkiye’ye giden İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım ile görüştü. Görüşmeler sırasında Türk savaş uçağı yapımı için anlaşma imzalandı.

İngiliz savunma ve havacılık şirketi BAE Systems ile imzalanan anlaşmanın 125 milyon Amerikan doları (100 milyon İngiliz sterlini) değerinde olduğu açıklandı. BAE Systems’in adı pek çok yolsuzluk, usülsüzlük, yalan beyan ve Suudi prenslere rüşvet iddialarına karışmış ve dev şirket ABD’ye ceza ödemek zorunda da kalmıştı.

Anlaşmaya göre BAE System ile TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) TF-X Türk savaş uçağı geliştirmek için birlikte çalışacak.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yıldırım “İki firma yeni bir savaş uçağı geliştirme sürecinde çalışacak. Proje tamamen TC hükümeti ve Birleşik Krallık hükümetinin arkasında olduğu önemli bir projedir. Savunma alanında her iki ülkenin gücünü daha ileriye taşıyacak önemli bir iş birliği alanıdır” dedi.

Theresa May de, anlaşmayı överek “Bu İngiltere’nin küresel ve ticari bir ülke olduğunu gösteriyor” dedi.

BAE Systems Genel Müdürü Ian King de anlaşmanın iki ülke arasındaki savunma iş birliğini derinleştireceğini, İngiltere’nin bu anlaşma ardından Türkiye’ye motor, silah ve radar üretmesinin kapılarını da açabileceğini belirtti.

AFP ajansı imzalanan anlaşmanın, resmi kontratın ana hatlarını belirlediğini ve ancak resmi kontratlar imzalandıktan sonra bağlayıcı olacağını yazdı.

“İlişkiler daha ileri taşınacak”

May ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Ticari iş birliği, IŞİD ile mücadele ve Kıbrıs konularının konuşulduğu görüşme sonrası Erdoğan ve May ilişkileri daha ileri taşıma sözü verirken, May insan haklarına bağlılık vurgusu yaptı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bundan sonraki süreç inanıyorum ki Türkiye-İngiltere arasında çok daha farklı bir konuma gelecektir. Özellikle ekonomik alanda da şuanda 15,6 milyar dolar seviyesine çıkmış olan ticaret hacmimizi ilk etapta 20 milyar dolar seviyesine çıkarmayı bir hedef olarak kendimize belirledik” dedi.

İngiltere Başbakanı May de ticari ilişkilerin daha derinlemesine ele alınabilmesi için ortak çalışma grubu kurulacağını belirtti.

Mart ayı sonunda Avrupa Birliği’nden çıkış sürecini (Brexit) resmi olarak başlatması beklenen İngiltere, yeni ticaret anlaşmaları peşinde.

May, sivil havacılık güvenliği konusunda da Türkiye ile ortak çalışmalarını güçlendirmek ve Kıbrıs konusuna garantör ülkeler olarak çözüm bulmak istediklerini söyledi.

May AKP’yi demokrasinin bekçisi ilan etti

15 Temmuz darbe girişimine de değinen İngiltere Başbakanı May, “15 Temmuz’da demokrasinize sahip çıktınız, büyük mücadele gösterdiniz Türkiye’nin bu demokrasiyi şimdide sürdürmesi, hukukun üstünlüğü ve uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi ve buna devam etmesi çok çok önemli” dedi.

İngiliz basını May’in ziyaretinde insan haklarını gündeme getirmesinin beklenmediğini yazmıştı.

Guardian gazetesi “Türkiye’de binlerce gazeteci ve siyasetçi tutuklu” ifadesini kullanarak May’in sözcüsünün “Darbe girişimi ardından Türkiye’nin demokratik kurumlarına güçlü desteğimizi dile getirdik” sözlerine yer vermişti.

Anıtkabir’i ziyaret etti

TSİ 11.05’te Ankara Esenboğa Havalimanı’na inen May, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

May, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Modern Türkiye’nin kurucusunu anmak için bu özel yeri ziyaret etmek büyük bir onur. Atatürk’ün ‘Yurtta sulh dünyada sulh’ vizyonunu yerine getirmek için hep beraber çabalarımızı tazeleyelim” yazdı.

May, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşen ilk yabancı lider oldu.

May, dün yaptığı Washington ziyareti ile ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşen ilk yabancı lider olmuştu.