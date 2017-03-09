Medyada bir ses daha sustu

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – 25 yıllık geçmişe sahip Antalya’nın tek televizyonu Kanal V el değiştirdi. Kanalın sahibi Ahmet Oruçoğlu ekrandan yaptığı veda konuşmasında, “Türkiye’nin ilerici ve yurtsever insanlarını sıkıştıran, alternatifsizliğe mahkûm eden, onları memleketlerine yabancılaştıran bir zihniyetten kurtulmak gerekiyor” dedi.

Antalya’nın 25 yıllık televizyon kanalı olan Kanal V el değiştirdi. Kentin tek televizyon kanalı olan Kanal V’nin gazete ve yayıncılık kökenli sahibi Ahmet Oruçoğlu, kendi kanalında yayınlanan ana haber bültenine çıkarak, “Bizi ekranlara veda etmeye getiren sürecin detaylarını açıklamaya gerek duymuyoruz. Ancak bizi yalnızlaştıran ve onurla taşıdığımız Antalya’nın sesi olma görevini bırakmaya zorlayan çarkı döndüren zihniyetten bahsetmeyi önemli buluyoruz. Çünkü sadece ekranları değil, Türkiye’nin ilerici ve yurtsever insanlarını sıkıştıran, alternatifsizliğe mahkûm eden, onları memleketlerine yabancılaştıran bir zihniyetten kurtulmak gerekiyor” diye konuştu.



Girdiği ekonomik darboğaz nedeniyle sahibi ve yönetim kurulu başkanı olduğu Kanal V’yi satmak zorunda kalan Ahmet Oruçoğlu, kanalının ana haber bülteninde bir veda konuşması yaparak, “Alın teriyle yaşayan ve değer üreten emektar insanların kazanımı sayılması gerektiğine inandığımız kurumlara dönük düşmanlıktan, halka sırtını dönen bu anlayıştan hükümeti de muhalefeti de muaf tutmak ne yazık ki mümkün değil” dedi.



‘GERÇEKLERİ SÖYLEME AĞIR BİR SORUMLULUK HALİNE GELDİ’

KANAL V’nin, devraldığı 2013’ten bu yana Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan ve üreten insanların sorunlarını ve özlemlerini yansıtmayı ilke edinen bir yayın politikası izlediklerini dile getiren Ahmet Oruçoğlu, her yayıncının omuzlarında taşıması gereken gerçekleri söyleme ve haber alma hakkını savunma yükümlülüğünün ağır bir sorumluluk haline geldiğini söyledi.

Kimsenin kendisini veda etmeye zorlamadığının altını çizen Oruçoğlu, veda konuşmasında Kanal V’yi devretmesiyle sonuçlanan süreci şöyle özetledi:





‘SİYASET SOSYETESİ, BÜROKRATLAR VE PATRONLAR ÖNEMSEMEDİ’

“Bir yanlış anlaşılmaya izin vermek istemiyoruz, açıkça söyleyelim: kimse bizi veda etmeye zorlamış değil, zaten tehditlere pabuç bırakacak bir ekibimiz olmadığını birlikte çalıştığımız yıllar boyunca defalarca kanıtladık. Ancak bizi bugün bu noktaya getiren şey, Türkiye’de halkın sözünü söyleyebildiği, yerli üreticilerin sorunlarını dile getiren platformların, ülkemizdeki siyaset sosyetesi, yerel bürokratlar ve patronlar tarafından değersiz görülmesi, önemsenmemesi oldu.

‘İNSANLARI MEMLEKETLERİNE YABANCILAŞTIRAN ZİHNİYETTEN KURTULMAK GEREKİYOR’

Alın teriyle yaşayan ve değer üreten emektar insanların kazanımı sayılması gerektiğine inandığımız kurumlara dönük düşmanlıktan, halka sırtını dönen bu anlayıştan hükümeti de muhalefeti de muaf tutmak ne yazık ki mümkün değil. Bizi ekranlara veda etmeye getiren sürecin detaylarını açıklamaya gerek duymuyoruz. Ancak bizi yalnızlaştıran ve onurla taşıdığımız Antalya’nın sesi olma görevini bırakmaya zorlayan çarkı döndüren zihniyetten bahsetmeyi önemli buluyoruz. Çünkü sadece ekranları değil, Türkiye’nin ilerici ve yurtsever insanlarını sıkıştıran, alternatifsizliğe mahkûm eden, onları memleketlerine yabancılaştıran bir zihniyetten kurtulmak gerekiyor.

‘HALKIN TALEPLERİYLE KİMSENİN İLGİLENDİĞİ YOK’

Gelinen bu noktada bizim yalnız olmadığımızı bunun genel bir sorun olduğunun altını çizmek isterim. Ne yazık ki halkın talepleriyle kimsenin ilgilendiği yok. Böyle olunca gücü elinde tutanlar halkın taleplerini yansıtacak bir televizyona ihtiyaç duymadığı gibi böylesi bir kamu hizmetini (ki bizim yaptığımız tam da bu) destekleyecek devlet politikası da yok. Kanal V bu kamusal görevi sürdürebilmek adına çok direndi. Ancak biraz önce belirttiğim nedenlerle benim, bizim değil sizin televizyonunuzu devretmek zorunda kaldık.”

KANALIN YENİ SAHİPLERİ TÖRER VE KAYA OLDU