Meksika’dan ABD’ye: Endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanı Rex W. Tillerson, ikili ilişkilerin ciddi bir şekilde gerildiği bir dönemde resmi bir ziyarette bulunmak için Perşembe günü Meksika’ya gitti.

Meksikalılar arasında bir kaygının bulunduğunu vurgulayan Videgaray, ilişkileri tekrar kurmanın uzun ve zor bir süreç olduğunu belirterek tarafları kırgınlıkların üzerinden gelmeye çağırdı.

Videgaray, Trump’ın politikaları hakkında “Meksikalılar ulusal çıkarlarına, ülkedeki ve yurt dışındaki Meksikalılara zararlı olabileceğinden endişe ve rahatsızlık duyuyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve ABD arasına duvar inşa edeceğini söylerken Tillerson’ın ziyareti iki ülke arasında dostluk köprüsü kurmayı amaçlıyor.

‘Farklılıklar olabilir’

Tillerson ise Meksika’nın her zaman yakın bir komşu olduğunu belirterek taraflar arasında farklılıklar olabileceğini aktardı.

Tillerson toplantıda sınırın her iki tarafında da hukuka uygun davranılacağına vurgu yaparken, ziyarete eşlik eden ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly kitlesel sınır dışı ya da göçmenlik operasyonlarında askeri güç kullanımının söz konusu olmadığını söyledi.

BBC’nin Meksika’da bulunan muhabiri Will Grant, toplantıya katılan yetkililerin vücıt dillerinin ilişkilerin hemen mucizevi bir şekilde ısınmadığına işaret ettiğini söyledi; ancak yine de tonun son haftalarda yaşanan gerginliğe rağmen yumuşadığını belirtti.

Trump, başkanlık kampanyası yürüttüğü dönemde inşa edeceğini söylediği ABD-Meksika arasındaki duvar sözünden seçildikten sonra da geri adım atmamıştı.

Hatta işi bir adım ileri götürerek halen duvarın masraflarını Meksika’nın ödeyeceği yönündeki iddialarında ısrar ediyor.

ABD’nin yeni başkanı aynı zamanda iki ülkeyi de kapsayan önemli ticaret anlaşmalarından Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) üyeliğini gözden geçireceğini aktarıyor.

Trump yönetimi Salı günü ise ülkedeki tüm belgesiz göçmenleri, kökenleri hangi ülke olursa olsun, Meksika’ya sınır dışı edecek yeni bir yönerge yayınladı.

Bunun üzerine Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, ülkesinin “böyle bir dayatmayı” kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Tillerson dış politikayı belirlemede etkin değil mi?

İki ülke arasında bu gerginlik sürerken ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly’nin Meksika ziyareti kritik bir önemde.

New York Times gazetesi, dış politikayı belirlemede etkisiz olarak tanımladığı Tillerson’ın genelde Trump’ın zora soktuğu ilişkileri toparlamak amaçlı ziyaretler gerçekleştirdiğini kaleme aldı.

Tillerson en son Trump’ın negatif açıklamalarının ardından NATO ve Almanya ile güçlü işbirliğinin devam ettiğini vurgulamak için Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Tillerson’ın Meksika ziyareti ise ABD’de göçmenleri desteklemek için düzenlenen eylemlerin ardından geldi.

Aynı şekilde Meksika’da da geçtiğimiz günlerde Trump aleyhine protesto gösterileri düzenlendi.

İşbirliği parası duvara mı gidecek?

Trump’ın ikili ilişkileri gerecek son adımı Cuma günü ekibine Meksika’ya ödenen yardımların dökümünün çıkarılması konusunda emir vermesi oldu.

İki ülke arasında kurulan Merida Girişimi kapsamında Meksika’ya verilmesi için toplanan 1 milyar doların organize suçlarla mücadele, yasal sistemi yeniden kurgulama, iki ülke arasındaki sınırı modernleştirme ve sivil toplum kuruluşlarını güçlendirme için kullanılması planlanıyor.

Ancak Trump yönetiminin bu parayı Meksika sınırına duvar örmek için kullanmak isteyebileceği belirtiliyor.

Meksika liderinin elindeki kartlar

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, geçtiğimiz ay Beyaz Saray’a gerçekleştirmesi beklenen ziyareti Trump’ın Meksika ve göçmenler aleyhine sözleri üzerine iptal etmişti.

1994 yılında ülkenin para birimi olan Meksika pesosunda yaşanan çatırdamadan beri kamu desteği en düşük seviyeye inen Meksika başkanı olan Nieto’nun bu hareketi, destek oranında bir nebze olsun iyileşmeyi sağlamıştı.

Trump’ın Meksika aleyhine söylemini sertleştirmesi takdirinde Nieto’nun elinde oynayabileceği sağlam kartları olduğu belirtiliyor.

Nieto, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğine zarar veren adımlar atabilir.

ABD’ye giden yolcular hakkında bilgi paylaşımını kısabileceği gibi sınırdaki uyuşturucu ve yasa dışı göçmen geçişi üzerine uyguladığı kontrolü gevşetebilir.