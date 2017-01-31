Merkez Bankası’ndan pembe “dolar” açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çetinkaya şunları söyledi: “İktisadi faaliyette dördüncü çeyrekte ana eğilimde ılımlı toparlanmaya işaret ediyor. İktisadi faaliyette ılımlı toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz.

“DÖVİZDE SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMUNA TEDBİR ALACAĞIZ”

Uyguladığımız politikaların piyasaya yansımasını yakından takip ediyoruz. Merkez Bankası olarak fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda elimizdeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapabileceğiz. Döviz piyasasında sağlıksız fiyat oluşumlarına gerekli tedbirleri alacağız.

“YURTİÇİ TALEBİN SINIRLANMASI MUHTEMEL”

Belirsizlik algısının yükselmesi tüketim ve yatırım tarafından yurtiçi talebi sınırlaması muhtemel. Çevre ülkelerle ilişkilerin normalleşmeye başlaması ve TL’deki seyirle cari denge tarafında iyileşmenin sürmesi bekleniyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 8

2017 ve 2018 tahminlerimizi ekim enflasyon raporuna göre sırasıyla 1,5 puan ve 1 puan yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun, 2017 sonunda orta noktası yüzde 8 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 9,4, 2018 sonunda ise orta noktası yüzde 6 olmak üzere yüzde 4,2 ile yüzde 7,8 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2019’da yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.”

Soruları yanıtlayan Çetinkaya, kurdaki oynaklıkla ilgili olarak “Merkez Bankası finansal piyasalar açısından tüm araçları dinamik ve etkin bir birleşimde kullanmaya devam edecek” dedi.

“SORUNLARA CİDDİ BİR TEPKİ VERİLMESİ GEREKİYORDU”

Ocaktaki faiz kararına yönelik soruyu yanıtlayan Çetinkaya şunları söyledi: “Para politikamızın hali hazırda duruşu sıkı. Gerekirse ilave sıkılaştırma da masada. Ocak ayında yaşananlar döviz piyasasında gözlenen bir dengesizliği hatta referans fiyatların ortadan kalkmaya başladığına işaret ediyordu. Kurlarda gözüken aşırı volatilite ve sağlıksız fiyat oluşumu görülmeye başlandı. Buna karşılık sorunların kaynağı odaklı parasal sıkılaştırmayı hayata geçirdik. Amaç istikrarlı bir patikaya girebilmek. Kararların etkileri zaman alır. Kısa zamanda bile olumlu etki ve sinyalleri görmeye başladık. Sorunlara odaklı ve dinamik bir tepki verilmesi gerekiyordu. Bu çerçeve geçmişte uygulanan geniş faiz koridoru modeline dönüş değildir. Fark olağandışı dalgalanmalarda likidite politikası araçlarının devreye alınması. Eski faiz koridoruyla eş değildir. Yapılacak adımlar bugün itibariyle enflasyon beklentilerinde kalıcı ve ciddi iyileşme görülmediği sürece sıkılaştırma sürecek. Likidite dahil tüm araçlarla tepki vermeye devam ediyor olacağız.”

“S&P’NİN YORUMUNA KATILMIYORUM”

Çetinkaya, Türkiye’nin not görünümünü düşüren S&P’nin raporunda Merkez Bankası’nın kararlarına ilişkin atıflar bulunduğunu belirterek, “”S&P’nin değerlendirmelerine katıldığımızı söyleyemem. Bu tür kararlar verilmeden önce şokun niteliğinin iyi ayrıştırılması, ana trendlerin bir süre izlenmesi ve politika tedbirlerinin olası etkilerinin teknik bir analizle değerlendirilmesi gerekir. S&P’nin bu üçünü de yapmadığını görüyoruz. Bu yönüyle aceleci bir karar olduğu kanaatindeyiz. Merkez Bankası olarak doğru zamanda, doğru kararları ve önlemleri aldığımızı düşünüyoruz” dedi.

“ADIMLAR BUGÜN İTİBARİYLE YETERLİ”

Çetinkaya, geç likidite penceresi gibi adımların beklentileri yönetmek açısından bugün itibariyle yeterli olduğunu, gerekirse adım atılacağını ifade etti.

MERKEZ BANKASI PİYASAYI NASIL FONLUYOR?