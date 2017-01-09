Meteoroloji uyardı: 3 güne dikkat

Yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.Son meteorolojik verilere göre İstanbul’da yağışlar kar ve karla karışık yağmur şeklinde perşembe gününe kadar devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) uyarısına göre, yoğun ve kuvvetli kar yağışının bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor.

Ancak İstanbul’da perşembeye kadar kar ve kar karışık yağmur etkili olacak.