Mülkiye’de hocalara ikinci darbe

886 milyon lira bütçesi olan Ankara Üniversitesi, saati 17 liraya ders veren Mülkiye’nin efsane hocalarının derslerine ‘bütçe yetersizliği’ nedeniyle son verdi.

Çok sayıda akademisyenin OHAL KHK’si ile ihraç edilmesinde sorumlu tutulan Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yeni bir tasfiye süreci başlattı.

Onlarca akademisyeni KHK’lerle ihraç edilen Ankara Üniversitesi, bir yandan “hocasız kalan derslerin planlamasını yapmakla” uğraşırken, bir yandan da emekli profesörler ile ilgili yeni bir adım attı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne yıllarca emek vermiş, duayen hocaların, dışarıdan ders vermesi engellendi. Emekli profesörler Bilsay Kuruç, Cevat Geray, Sina Akşin, Ruşen Keleş, Seyhan Erdoğdu, Gülay Toksöz ve Mesut Gülmez’in yüksek lisans ve doktora dersleri iptal edildi.

Edilen bilgiye göre, yıllarını Mülkiye için vermiş hocalar, bölüm sekreteri tarafından, önceki günlerde telefonla arandı. Rektörlüğün Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne yeterli bütçe ayırmadığı gerekçesi ile derslerinin programda yer almadığı bildirildi.

Türkiye genelindeki yükseköğretim kurumları arasında en yüksek bütçesi olan ikinici üniversite olan ve 2017 için merkezi bütçeden 886 milyon 400 bin TL pay alan Ankara Üniversitesi’nin, saati 17 TL olan doktora derslerine bütçe yetersizliği gerekçesi ile onay vermemesi tepki çekti.

‘Sıkıyönetim bildirgesi gibi’

Derslerine son verilen emekli profesörlerden Bilsay Kuruç, “Çok sembolik olan, benzin parası kadar ders ücretinin ödenemeyecek duruma gelmesine üzüldüm. İkinci olarak, eskiden akademik bir nezaket vardı. Bu tip kararlar öğretim üyelerine açıklanırdı. Bölüm sekreterinin telefonu ile öğrendim. Adeta sıkıyönetim bildirisi gibi, akademik nezaketin ortadan kalktığını görüyoruz” dedi. Pazartesi günü üniversiteye resmi bir yazı ile başvuracağını dile getiren Kuruç, “Hiçbir ücret almadan ders vermeye hazırım. Bunu bildireceğim” diye konuştu.

DERSLER İHRAÇ EDİLMEYENLERE

Ankara Üniversitesi KHK’ler ile ihraç edilen öğretim üyelerinin verdiği derslerin kimler tarafından verileceği sorunu karşısında da çözüm bulmaya çalışıyor. Edinilen bilgiye göre, rektörlük, fakülte ve bölüm yönetimlerinden, boş derslere, görevde bulunan akademisyenlerin girmesini, planlamanın buna göre yapılmasını isteyecek. Bu da henüz ihraç edilmeyen öğretim üyelerinin iş yüklerini daha da arttıracak. Yeni öğretim üyesi alımına da bölümler ve dekanlıklar karar verecek. Cumhuriyet / Sinan Tartanoğlu