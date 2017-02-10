‘Müslüman göç’ konusunda Avrupa, Trump’tan da beter

Düşünce kuruluşu Chatham House’un yaptırdığı araştırmaya göre; Almanya’da yüzde 53’lük bir kesim “Büyük çoğunluğu Müslüman ülkelerden yönelen göç durdurulmalı” ifadesine destek veriyor.

10 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmaya göre bu ifadeye destek verenlerin yüzde 50’nin altında kaldığı iki Avrupa ülkesi yüzde 41 ile İspanya ve yüzde 47’yle İngiltere. Almanya, Belçika, Avusturya, Polonya, İtalya, Yunanistan ve Macaristan’da ankete katılanların yüzde 50’sinden fazlası Müslüman ülkelerden daha fazla göç alınmasına karşı çıkıyor.

Konuya başyazılarından birini ayıran Times, Avrupalı liderlerin ülkelerinin sınırlarını nasıl kontrol edeceklerini açıklamaları gerektiğini söylüyor. Dikkat çeken satırlar şöyle;

“Avrupa Birliği’ndeki sorumluluk sahibi liderlerin önündeki zorluk, kararlı adımlarla yurttaşlarını koruma görevlerini, daha genel olarak da ülkeye girişlerine izin verilen yabancıların tehlike oluşturmadığını göstermek. Popülist rakipleri kadar sert ama yine de ‘genç insanları radikalleştiren ne?’, ‘Yeni gelenlerini ev sahiplerine düşman eden ne?’ sorularını soracak kadar da makul olmalılar. Aşırı sağın körüklediği kaygıları ele almalılar. Aynı zamanda, Avrupa’nın dar kentsel alanlarında birlikte yaşayan tüm dinler ve uluslar arasındaki karşılıklı saygı prensibini ayakta tutmalılar.”

Öte yandan Times’da, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, eyalet valileriyle iltica başvurusu reddedilen onbinlerce kişinin zorla sınırdışı edilmesi sürecini hızlandırmayı görüştüğü yazdı.

Merkel’in bu hamlesinin, polisin İki İslamcıyı tutukladığı ve bir saldırı girişimini durdurduğu açıklamasını yaptığı bir dönemde geldiği belirtiliyor.