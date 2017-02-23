Musul Havalimanı’nı ele geçirmek için saldırı

Irak ordusu gün boyunca hava operasyonları düzenlediği teröristleri ağır silahlarla hedef alıyor.
Irak devlet televizyonu Musul Havalimanı ve bitişiğindeki askeri üste çatışmaların devam ettiğini duyurdu.
Güvenlik güçleri son olarak El Saif kasabasını ele geçirdi. Bölgeden kaçan teröristler sivillerin evlerinde saklanmaya çalışıyor.
Beyaz bayraklar taşıyan bölge halkı ise çatışmanın ortasında kalmış durumda. Musul’un batısında Irak ordusu, Musul Havalimanı’nı ele geçirerek hava operasyonları için kullanmayı hedefliyor.
DAEŞ’in kontrolündeki Batı Musul’da 750 bin sivil yaşadığı tahmin ediliyor.