Nuriye ve Semih’in avukatları davaya iki gün kala gözaltına alındı

188 gündür açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatları gözaltına alındı.

Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 10 avukatın gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltılar, 6 ayı aşkın zamandır açlık grevinde olan iki eğitimcinin ilk duruşmasına iki gün kala gerçekleşti.

Açlık grevini zorla kaldırıldıkları Sincan Cezaevi Kampüsü Hastanesi’nde devam ettiren Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın eylemlerinin 188’inci günde sürerken, 14 Eylül’de görülecek olan duruşmaya sadece iki gün kala eğitimcilerin avukatları gözaltına alındı.

Halkın Hukuk Bürosu’nun yaptığı açıklama şu şekilde:

Nuriye ve Semih’i sahiplenen Halkın Hukuk Bürosu avukatları, büroları ve evleri gece yarısı basılarak gözaltına alındılar. #NuriyeSemih

Av. Barkın Timtik, Av. Ebru Timtik, Av. Şükriye Erden, Av. Aytaç Ünsal, Av. Engin Gökoğlu, Av. Ezgi Çakır, Av. Süleyman Gökten, Av. Didem Baydar Ünsal, Av. Ahmet Mandacı, Av. Yağmur Ereren şu anda gözaltına alınan arkadaşlarımız