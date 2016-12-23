Obama’dan Trump’a bir engel daha

Guardian’da yer alan bir haberde Obama yönetiminin, seçilmiş Başkan Donald Trump’ın, 11 Eylül saldırılarından sonra kullanılmaya başlanan, ayrımcı bir takip sistemini devre dışı bırakarak, Trump’ın Müslümanların kaydedildiği bir veri tabanı yaratma vaadini gerçekleştirmesini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Haberde Trump’ın başlıca seçim vaatlerinden birinin, ABD vatandaşı olmayan Müslümanların ülkeye girişinin önlenmesi ve geldikleri takdirde de izlenmeleriydi.

Ancak İç Güvenlik Bakanlığı’nın Ulusal Güvenlik Giriş-Çıkış Kayıt sisteminin devre dışı bırakıldığını duyurduğu söyleniyor. Karar, Obama’nın halefi Trump’ın yapmak istediklerine engel oymak için yaptığı en cüretkâr hamle olduğu da kaydediliyor.