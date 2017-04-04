Öksüz ile Hulusi Akar takas mı edildi?

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Adil Öksüz ile ilgili önemli bir iddiayı Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, 15 Temmuz darbe girişimi iddianamelerinin 2 numaralı sanığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Hava Kuvvetleri İmamı’ olduğu öne sürülen Adil Öksüz ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ‘karşılıklı olarak takas edildi” iddialarını Başbakan Binali Yıldırım’a soru önergesi halinde iletti.

CHP’li vekil Fikri Sağlar’ın Başbakan Yıldırım’a verdiği soru önergesi şöyle:

FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri İmamı” olduğu öne sürülen, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yönetildiği Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kaçarken yakalanan Adil Öksüz’ün, serbest bırakılmasına dair hala net bir bilgiye ulaşılamamıştır. Onu kimin serbest bıraktığı ya da hâkimin önüne giderken dosyanın içini kimin boşalttığına dair soruların cevapları darbe komisyonunda dahi verilmemiştir.

16 Temmuz günü saat 15:00 sıralarında Adil Öksüz, Akıncı Üssü çevresinde kaçarken Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı. Ancak bu aşamadan sonra Öksüz’ün serbest kalmasına neden olan garipliğin o gece rehin alınan Genel Kurmay Başkanı Hulisi Akar ile rehine değişiminden kaynaklandığı iddia edilmiştir. Bu iddia vahimdir! FETÖ saldırısı TSK’nın içine yerleştirilmiş teröristlerce yapılmıştır. Şayet bu vahim iddia doğru ise TSK Genel Kurmay Başkanını bir avuç “darbeci teröristler” ile değiştirmek; şanlı TSK’ya yakışmamıştır. Asıl kahreden durum, ülkemizi ve kurumlarımızı bu duruma düşüren kişilerin hala yerlerinde duruyor olmalarıdır.

FETÖ’nün üst düzey imamlarından Adil Öksüz’ün yakalandığı gibi serbest bırakılmasına dair; Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala “Biz yakaladık, adalete teslim ettik. Bu sorunun cevabını Adalet Bakanı vermeli” demiştir. Düne kadar Adil Öksüz hakkında Adalet Bakanlığından açıklama yapılmazken, 11 Ocak günü Adalet Bakanı “ Şu ana kadar öldüğüne ya da öldürüldüğüne dair bir bilgi yok. Başkaları tarafından saklandığını düşünüyorum.” demiştir. Ancak Bozdağ’ın en son verdiği demeçte “Adil Öksüz infaz edilmiş olabilir” sözü akılları allak bullak etmiştir.

Hain darbe girişimi sırasında 62’si polis, 5’i asker, 173’ü de sivil 240 kişi şehit olurken, bin 535 kişide yaralanmıştır. Darbenin yarattığı tahribatı sayılarla ölçmek mümkün değildir. TBMM’nin bombalanması laik, demokratik, parlamenter cumhuriyetimize karşı yapılan saldırıdır. Halkın iradesine karşı yapılan bu saldırının detayları kamuoyu vicdanını rahatlatmak adına paylaşılmalıdır.

Bu çerçevede:

– Doğruları ortaya koyması gereken Adalet Bakanı’nın bugüne kadar çelişkili beyanlar vermesinin gerekçesi nedir? Yaladık adalete teslim ettik, serbest kalmasını Adalet – Bakanı açıklamalı diyen Efkan Ala’ya istinaden soruyorum; bu çelişkili beyanlar suçluluk duygusu ile mi verilmektedir?

– 15 Temmuz gecesi rehin alınan Hulisi Akar’ın Hava Kuvvetleri İmamı olduğu öne sürülen Adil Öksüz ile becayiş edildiği iddiası doğru mudur?

– Gözaltına alınan Adil Öksüz neden serbest bırakılmıştır?

– Serbest bırakanlar hakkında işlem yapılmış mıdır? Yapılan işlemler hangi aşamadadır?

– Adil Öksüz kaçtı mı, kaçırıldı mı?

– Adil Öksüz’ün serbest bırakılması, FETÖ’cü hakim ve savcılar yüzünden olduğu öne sürülürken, yakalanmamasını neye bağlıyorsunuz?

– 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin imamlarına tek tek ulaşılırken, siyasi imamı neden hala bulun(a)mamaktadır?

– Adil Öksüz’ün yakalanıp serbest bırakmasına ilişkin kamuoyu vicdanını rahatlatmak adına açıklama yapacak mısınız?

– Hain FETÖ darbe girişimini araştırmak üzere kurulan Darbe komisyonu neden gerekli bilgileri elde edememektedir?