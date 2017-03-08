Olcay Bayır’ın ikinci albümü “Rüya”ya internetten destek

Londrada yaşayan şarkıcı ve besteci Olcay Bayır uluslararası bir müzik platform olan PledgeMusic aracılığı ile kampanya başlattı. Olcay Bayır’ın albümü “http://pledgemusic.com/olcaybayir” linkinden önceden satın alınabilecek…

Ünlü şarkıcı Robbie Williams da aynı yöntemle 2016’da piyasaya çıkan “The Heavy Entertainment Show2″ albümü için PledgeMusic platformu kullanmıştı. PledgeMusic müzikseverlerin sevdikleri sanatçının albümlerini henüz çıkmadan sipariş ederek albüm masraflarına katkıda bulundukları bir platform sayılıyor.

Olcay Bayır Anadolu coğrafyasından geleneksel ezgileri Dünya Müziği normlarında yorumladığı ilk albümü Neva’yı uluslararası ödüllü bir plak şirketi olan World Music Network aracılığı ile 2014’de çıkarmıştı.

Olcay Bayır ikinci albümdeki şarkıların çoğunu kendi oluşturdu, aranjesi ve prodüksiyonu Londra merkezli grup Kefaya’nın kurucuları Britanyalı Al MacSween ve İtalyan Giuliano Modarelli ile sanatçının kendisi tarafından yapılıyor.

Sanatçı internet başlattığı destek alımlarını şöyle aktardı:

“Albümüme ilk desteğin kendi yaşadığım toplumdan değil ama Amerika ve İrlana’dan gelmesi biraz beni şaşırttı. PledgeMusic ile çalışmak çok büyük bir avantaj çünkü dünyayın her noktasında yeni insanların sizi keşfetmesini ve desteklerini, sevgisini kazanmanıza yardımcı oluyor. Umuyorum Londra’da yaşayan Kürt ve Türk toplumuda albümüme katkıda bulunurlar. Genel olarak Londralı müzik severler müziği ve sanatı destekleme konusunda çok duyarlı ve bence bu övgüyü hakeden bir durum. PledgeMusic aynı zamanda sanatını daha geniş kitlelere duyurmak isteyen her sanatçıyı destekleyen çok geniş bir platform ve bu çok büyük bir avantaj bizim için.”

“Müzik gibi yaratıcı sanat yapan sanatçıların kendi kişisel çabaları sanatlarını büyük kitlelere duyurmada yeterli olmuyor maalesef” diyen sanatçı şöyle devam etti:

“Bu bir takım işi, sizi sevenlerin, yaşadığınız toplumun ve tüm müziğinizi sevenlerin desteğiyle olabilecek bir şey. Umuyorum benim başlattığım bu kampanya sanatlarını daha geniş kitlelere duyurmak isteyen diğer müzisyen, sanatçı dostlarıma bir seçenek olabilir. Çünkü sanatın ve sanatsal projelerin özellikle Londra’da yaşadığımız toplum tarafından daha çok desteklenmesine ihtiyaç var.”

Crowdfunding 2008 yılından beri yenilikçi, issel, yaratıcı, endüstriyel, yardım kurumu ve toplum merkezlerinin projelerini destekleyen uluslararası güvenilir bir platform. Ancak Londralı Kürt ve Türk toplumundan sadece bir kaç sanatçı bu platformu ve olanaklarını şimdiye kadar kullandı. Olcay Bayır’ın albüm projesini desteklemek isteyenler “http://pledgemusic.com/olcaybayir” linkini tıklayarak işlem yapabilecek.