Ölü sayısı 5 oldu

Başkent Londra’da dün, Parlamento binasının dışında düzenlenen saldırıda biri polis biri saldırgan 5 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü’nün “terör saldırısı” olarak nitelendirdiği olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı, çalışmalar Perşembe gününe dek askıya alındı. İngiltere Başbakanı Theresa May, olağanüstü güvenlik zirvesinin (Kobra) ardından Başbakanlık Konutu dışında gazetecilere bir açıklama yaptı. Theresa May’in olayla ilgili yorumu, “hastalıklı ve ahlaksızca bir terör saldırısı” oldu. Saldırının bir kişi tarafından düzenlendiğini açıklayan May, İngiltere’nin “ciddi” olan tehdit seviyesinin değişmeyeceğini söyledi. May, dünyanın en eski yasama organlarından İngiltere Parlamentosu’na düzenlenen saldırının, parlamentonun savunduğu ‘demokrasi, özgürlük, insan hakları, hukukun üstünlüğü’ gibi değerleri hedef aldığını söyledi.

BİRMİNGHAM’DA OPERASYON

Polis, dün gece Birmingham kentinde yaptığı baskınlarda bazı kişileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken bazı haber ajansları, baskınların Londra saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlendiğini belirtti.