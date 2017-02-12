“Ortak Pazar patronların pazarıdır”

ARİF BEKTAŞ / EVRENSEL – Birleşik Krallık’ın, geçtiğimiz yıl 23 Haziran’da yapılan referandumla Avrupa Birliği’nden çıkışının tartışmaları devam ediyor. Önceki gün Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) tarafından organize edilen toplantıda, “Nasıl bir Brexit?” sorusuna yanıtlar arandı.

Londra Toplum Merkezi’nde yapılan toplantıya Morning Star gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ben Chacko da katıldı. Kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu İngiltere Temsilcisi gazeteci Orhan Dil ve DAY-MER Sekreteri Oktay Şahbaz’ın da konuşmacı olarak katıldığı toplantıya ilginin yoğunluğu dikkat çekti.

Sovyetlere karşı kurulan bir sermaye birliği

Toplantıda ilk sözü alan DAY-MER Sekreteri Oktay Şahbaz, AB oluşumunun tarihini kısaca özetledi ve 2. Dünya Savaşı sonrasında, özellikle de Sovyetler Birliği’ne karşı oluşturulmaya çalışılan bir sermaye ve emperyalist birlik olduğuna dikkat çekerek, ekonomik ve tekellerin çıkarlarının her zaman birinci hedefleri olduğunu söyledi. Şahbaz, bu sermaye birliğinin dağılmasının her zaman işçi ve emekçiler için olanak olacağını ve işçi sınıfının da mücadelesini büyüterek devam etmesinin sonuç verici olduğunu söyledi.

Dil: Egemen sınıfların isteğinin olmamasının bir anlamı var.

Daha sonra söz alan kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu İngiltere Temsilcisi gazeteci Orhan Dil, referandum öncesi AB ile Birleşik Krallık’ın o dönemdeki başbakanıCameron arasında yapılan pazarlıkların kalma doğrultusunda bir çaba olduğunu söyledi. Dil, tüm sermaye kesimleri, egemen sınıf temsilcileri ve partilerinin kalma doğrultusunda çalışma yapmasına rağmen AB’den çıkış yönünde oy kullanılmasının bir anlamı olduğunu ve halkın bu sermaye sınıfının ve temsilcilerinin saldırıları, kemer sıkma politikaları karşısında tutum aldığını belirtti.

Referandumda “Hayır” oyunun çıkmasından sonra yapılan propagandanın gerçekleri yansıtmadığını, kullanılan 17 milyon oyun ırkçı olmadığını, saldırı ve kemer sıkma politikalarını savunanlara halkın bir tepkisi olduğunun altını çizen Dil, AB ve Birleşik Krallık’taki egemen sınıfların işçi ve emekçilerin yaşamlarını kalaylaştırmak için bir çaba içinde olmayacaklarını, bu koşulların emekçi halkların ve işçi sınıfının mücadelesi ile elde edilebileceğini belirtti.

Dil, “Referandumda tüm partiler ‘Evet’ çalışması yaparken ‘Hayır’ çıktı. Yani hükümet, ana muhalefet, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki büyük partilerin hepsi AB yanlısı çalışma yaptı ve kaybettiler. Zaferi ise sanki ırkçı UKİP kazanmış gibi ona teslim ettiler. Halbuki emekçiler ‘artık yeter’ diyerek, bu partilerin kemer sıkma ve saldırı politikalarına karşı kazandığı bir zaferdir. Zafer ırkçı UKİP’in değildir” dedi.

Chacko: Ortak Pazar patronların pazarıdır

Toplantının son konuşmacısı olan günlük Morning Star gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ben Chacko da konuşmasına, AB’den çıkma kararının emekçilerin kararı olduğunu söyleyerek başladı. AB’nin, kendi çıkarları için Yunanistan, İrlanda, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerde anti demokratik uygulamaların hayata geçmesi için o hükümetlere baskı yaptığını ve özellikle Yunanistan’ın her şeyi özelleştirmesi için dayatmalarda bulunduğunu hatırlatan Chacko, oluşturulan Ortak Pazar’ın bir patronlar pazarı olduğunu söyledi. Chacko, AB içindeki ülkelerin daha fazla işçi içinde seçenek sahibi olması ve dolayısıyla daha ucuz iş gücünü elde etmek için Ortak Pazar’ın oluşturulduğunu belirterek, “Böyle bir pazarda olmanın işçi ve emekçiler için saldırıların devam etmesi anlamına gelecektir” dedi.

AB’den çıkışın, belki bazı iş kollarında işsizlik yaratabileceğini fakat bir çok iş kolunda da olanaklar yaratacağını ve AB yasalarına dayanmadan işçilerin mücadelesinin de önünü açacağını söyleyen Chacko, bu vesile ile sendikaların da sahaya çıkacağını belirtti.

Birleşik Krallık’ta süren Brexit yöntemleri konusunda tartışmalar devam ederken, Brexit’in yeni olanaklarla, yeni bir mücadele dönemine girilmesine de vesile olacağı belirtilen toplantıda, sol hareketin de kendi talep ve yöntemleri ile kamuoyunun karşısına çıkmasının gerekliliği üzerinde duruldu.