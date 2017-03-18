Paris’te havalimanında silah sesleri

Paris’te bulunan Orly Havalimanı silah seslerinin ardından boşaltıldı. Askerin silahını almaya çalışan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

İlk bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Fransa’nın başkenti Paris’in yaklaşık 20 kilometre güneyinde yer alan Orly Havalimanı’nda görevli bir askerin silahını almaya çalıştı. Saldırgan vurularak etkisiz hale getirdi. Silah seslerinin ardından şüphelinin üzerinde patlayıcı olma ihtimaline karşı havalimanı boşaltılıyor.

NTV Muhabiri Kayhan Karaca, havalimanında uçuşların durduğunu ve iniş yapmak isteyen uçaklarınsa olaydan sonra bir süre bekletildiği ardından iniş izinlerin verilmeye başlandığını belirtti. Fransa İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada nöbetteki askerler tarafından vurulan saldırganın öldüğünü doğruladı. Olayın terör bağlantısı araştırılıyor.

İKİNCİ SALDIRI

Fransa İçişleri Bakanlığı ayrıca ülkenin kuzey bölgesinde bir polis memurunun yol kontrolü yaptığı sırada vurularak yaralandığını açıkladı. İki olay arasında bir bağlantı olup olmadığı konusunda araştırma başlatıldı.

Paris’te geçen ay Louvre Müzesi’nin önünde bir kişi devriye gezen askerlere bıçakla saldırmıştı. Saldırgan vurularak yaralanmıştı.

Fransa’da 2015 yılında yaşanan Bataclan saldırısının ardından ülke genelinde OHAL ilan edilmişti. OHAL kapsamında askerler de güvenliği sağlamak amacıyla sivil bölgelerde görev almaya başlamıştı.