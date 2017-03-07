Pentagon: ABD askerleri Menbiç’te konuşlandı

Pazar günü Menbiç’in batısındaki Yalanlı köyü yakınlarında ABD bayraklı zırhlı bir araç konvoyu görülmüştü…

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç kentinde durumun oldukça karmaşık bir hal aldığını ve mücadelenin Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı yürütülmesini sağlamak amacıyla bölge için “caydırıcı ve güvence verici” yeni bir askeri misyon başlattığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, düzenlediği basın toplantısında, “Tarafların IŞİD haricindeki gruplara saldırmalarını caydırmak amacıyla koalisyon

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, bunun ABD güçleri için yeni bir misyon olduğuna da dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Bu yeni bir adım. İlk kez böyle bir yapıyoruz ve Menbiç’ten düşmanın temizlendiğini ortaya koymak amacıyla gözle görülür bir sembol olarak kendimizi oraya yerleştiriyoruz… Başkalarının ‘kurtarmak’ amacıyla buraya [Menbiç’e] girmesine hiç gerek yok.”

ABD’nin Suriye kuzeyinde bölgesel güçleri eğitmek ve danışmanlık yapmak amacıyla askerleri bulunuyor. ABD’nin son olarak Menbiç’e kaç asker gönderdiği ise açıklanmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’ın ardından Suriye’de bir sonraki hedefin kuzeydeki Menbiç kenti olduğunu söylemişti.

Menbiç, Türkiye’nin yanı sıra Suriyeli Kürtler, Suriye hükümeti, Rusya ve ABD gibi iç savaşın kilit aktörlerinin de var olduğu ve büyük önem atfettikleri yerlerin başında geliyor.

Fransız haber ajansı AFP’ye göre, halihazırda Suriye’nin kuzeyinde yerel güçleri eğitmek ve danışmanlık yapmak amacıyla 500 kadar ABD askeri bölgede bulunuyor.

MENBIÇ KIM KIMDIR

Kenti Menbiç Askeri Konseyi yönetiyor

Pentagon Sözcüsü Jeff Davis ise ABD askerlerinin varlığıyla tüm aktörlerin dikkatini IŞİD’le mücadeleye yoğunlaştırmasının amaçlandığını da kaydetti.

Menbiç, büyük çoğunluğunu Kürt grupların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri bünyesindeki Menbiç Askeri Konseyi tarafından idare ediliyor.

Kürtlerin ve Arapların oluşturduğu Menbiç Askeri Konseyi’ne bağlı güçleri eğitmek amacıyla bölgede Türkiye tarafından “terör örgütü” olarak kabul edilen Halk Savunma Birlikleri (YPG) de bulunuyor.

Türkiye, YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesini istiyor.

YPG, Kasım ayında bunu kabul ettiğini açıklasa da Türkiye bu çekilmenin henüz gerçekleşmediğinin altını çiziyor.

SURIYE HARITA

Batıdaki köyler Suriye ordusuna devredildi

Menbiç Askeri Konseyi, Rusya ile geçen hafta içerisinde varılan anlaşma kapsamında kentin batısındaki bazı bölgelerin Suriye ordusuna devredilme işleminin tamamlandığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şarfan Derviş, varılan anlaşmanın beş köyü kapsadığını söyledi. Derviş, “Devir işlemi tamamlandı” dedi.

Konsey geçen hafta, Rusya ile bir ittifak kurulduğunu ve bu kapsamda Türkiye ile desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun olası bir taarruzuna karşı koruma sağlaması amacıyla batıdaki bazı köylerin Suriye hükümetine bırakılmasını kabul ettiğini açıklamıştı.