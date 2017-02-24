Piyanist Dengin Ceyhan’a tahliye

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan piyanist Dengin Ceyhan tahliye edildi.
Piyanist Dengin Ceyhan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 14 Şubat’ta gözaltına alınmıştı.
Ceyhan, 8 günlük gözaltının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.
26 yaşındaki piyanistin tutukluluğuna itiraz edildi.
Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi Dengin Ceyhan’ı adli kontrol şartıyla serbet bıraktı.
Genç piyanistin gözaltında elleri kelepçeli fotoğrafı sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.
1991 yılında Antakya’da dünyaya gelen Dengin Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Ceyhan, aynı üniversitede öğretim üyesi oldu.
Birçok festivalde sahne alan Ceyhan, Soma faciasının ardından “PianoforSoma” etkinliğine katılarak konserler verdi.