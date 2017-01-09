İran medyasınından edinilen bilgilere göre, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani hayatını kaybetti.
Kalp rahatsızlığı sebebiyle akşam saatlerinde acilen hastaneye kaldırılan DMTK Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani, kalp krizi nedeniyle vefat etti.
Rafsancani’nin naaşı hastaneden alınarak başkent Tahran’daki Cemaran bölgesinde bulunan İmam Humeyni Hüseyniye’sine getirildi. Vatandaşlar, Haşimi’nin naaşı getirildiği Hüseyniye’ye akın etti.
Rafsancani’nin vefatı sebebiyle ülkede 3 gün yas ilan edildi.
Asıl adı Ekber Haşimi Behremani olan Rafsancani, Kerman eyaletinin Rafsancan ilçesine bağlı Behreman köyünde 25 Ağustos 1934’te dünyaya geldi.
İran devrimi (1979) öncesi Ayetullah Humeyni hareketine katılan Rafsancani, İran-Irak Savaşı (1980-1988) sırasında etkili rol oynadı. 1989 ile 1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yapan Rafsancani, İran’da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığı’nı yürütüyordu.