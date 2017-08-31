Bu rezaleti göstermek için yarım milyon harcanacak!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE- Son 15 yılda çevresi çirkin betonlaşmayla doldurulan Trabzon Uzungöl’de, bu çirkinliği ziyaretçilerin daha rahat görebilmesi için 510 bin lira bütçeyle seyir terası yapımına başlandı…

Trabzon’un doğal cennetlerinden biri olan Uzungöl, son 10 yılda adeta beton istilasına uğrayarak süs havuzuna dönüştü. Çirkin apartmanlarla dolan Uzungöl’deki çarpık yapılaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tepkisini çekmişti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise tabiat parkı statüsündeki Uzungöl’e 500 bin lira harcayarak ‘seyir terası’ inşa ediyor. Yerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun seçtiği söylenen seyir terasının yapılış gerekçesi ise ziyaretçilerin ‘görsel’ ihtiyaçlarını karşılamak.

LADİN ORMANLARIYLA ÇEVRİLİ UZUNGÖL 1989’DA KORUMAYA ALINDI

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl beldesine adını veren Uzungöl, Türkiye’nin en güzel göllerinden biriydi. Ladin, kayın, meşe ve göknar ağaçlarının hâkim olduğu ormanlarla çevrili olan Uzungöl’ü de kapsayan 1625 hektarlık alan, zengin yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliği nedeniyle 1989 yılında ‘Tabiat Parkı’ ilan edilerek koruma altına alındı.

EKOTURİZM İÇİN AYRILDI AMA BETONA KURBAN EDİLDİ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin doğal ve kültürel kaynak değerleri ile birlikte kalkınmasını amaçlayan ekoturizm projesinin bir ayağının uygulamaya koyulması amaçlanan Uzungöl’deki gelişme hiç de beklenildiği gibi olmadı. Son 15 yılda hızlı ve çarpık betonlaşmaya kurban edilen Uzungöl, denetimsiz ve plansız yapılaşma yüzünden adeta çevresi apartmanlarla çevrili bir süs havuzuna dönüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ‘AYDER’İN BİZ KİRLETTİK, REZİL ETTİK’

Geçtiğimiz ay memleketi Rize’yi ziyaret eden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgenin yaylalarındaki çarpık yapılaşmadan şikâyet ederek, “Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder’i kirlettik, rezil ettik” ifadelerini kullanmıştı.

‘İÇİŞLERİ BAKANI İLE UZUNGÖL’Ü KONUŞTUK’

AKP’nin il danışma meclisi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de Uzungöl’ü de konuştuklarını kaydederek, burada da değişim ve dönüşüm yapılması gerektiğini, düzenlemeler yapılması durumunda çekim alanı olan bu yerlere gelip gidenlerin sayısının çok daha fazla olacağını vurgulamıştı.

‘İNŞAAT VE TURİZM PEK ÇOK SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİ’

“İnşaat ve turizmin en önemli özelliği pek çok sektörün de sürükleyicisi ve lokomotifi olmalarıdır” diyen Erdoğan, konuşmasında özetle şunları dile getirmişti: “Ancak bu güzel gelişmeler yaşanırken bölgemizin tabii ve beşeri zenginliklerini mutlaka korumalıyız. Yapılaşma konusunda bu sancıyı uzun süredir ziyadesiyle zaten yaşıyoruz. Turizmde de aynı hataya düşülmeyeceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN SOYLU YERİNİ SEÇTİ, UZUNGÖL’E SEYİR TERASI İNŞAATI BAŞLADI

Uzungöl’deki çarpık betonlaşma devletin zirvesinde bile rahatsızlık yaratırken, bu beton yığınını ziyaretçilere göstermek için ‘seyir terası’ inşa ediliyor. Seyir Terasının yerini ise Trabzonlu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun belirlediği kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANI TOK: ‘FARKLI BİR GÜZELLİK KAZANDIRACAK’

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, seyir terasının Uzungöl’ün turizm potansiyeline farklı bir güzellik kazandıracağını söyledi. Uzungöl’ü ziyaret edenlerin fotoğraf çekmek için Yaylaönü yoluna akın ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Tok, ilgililerle yapılan incelemenin ardından seyir terası ihalesini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

‘GÖRSEL İHTİYACI KARŞILAMAK’ İÇİN 510 BİN LİRA HARCANACAK