‘Romen halkı tetikte olmalı’

Financial Times, Romanya’daki gelişmeleri başyazılarından birinde ele alıyor. “Romanya’da halkın gücü için bir zafer” başlıklı yazıda, “Vatandaşlar ve ülkenin dostlarıyla müttefikleri tetikte olmalı” uyarısı yapılıyor. Dikkat çeken satırlar şöyle;

“Romanya’da yolsuzlukla mücadele gerçekten çok uzun süren bir iş oldu. Ülke, suçla mücadele ve bağımsız yargı alanlarında 2004’te AB’ye tam üye olan sekiz eski komünist ülkenin gerisinde kalsa da, siyasi bir kararla 2007’de AB üyesi yapıldı. Brüksel gelişmenin devamını garanti altına almak için gözlem süreçleri koydu. Son yıllarda her seviyedeki yetkilileri soruşturan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Dairesi DNA ile ilerleme kaydettiler. Eski Başbakanlardan Adrian Nastase 2012’de hapsedildi. Sahtecilik ve vergi kaçırmada suç ortaklığı ithamlarıyla karşılaşan ve 64 kişinin öldüğü gece kulubü yangınının yarattığı öfkeye maruz kalan Victon Ponta 2015’te istifa etti. Yolsuzlukla mücadele Ponta iktidarını izleyen, teknokrat hükümeti döneminde de sürdü. 2016’nın ilk altı ayında DNA’nın araştırmaları, aralarında bakanlar, milletvekilleri ve yargıçların da bulunduğu 777 kişiye dava açıldı. Sorun bu olabilir. DNA yerel seviyelerde bile yolsuzluğu söküp atarak, Aralık’ta iktidara dönen ortanın solundaki PSD’nin güçlü parti mekanizmasına çarptı. Hükümetin tasarısı, bu zaferi kazanmalarına yardım eden yerel baronlara ve yandaşlara bir geri ödeme gibi gözüktü. Romanyalılar, değişikliklerin bir başka şekilde geri dönmemesi ve hükümetin diğer demokratik denge ve denetleme mekanizmalarını erozyona uğratmaması için tetikte olmalı. Bu şekilde Romanya bazı komşularının gittiği yola girmekten kaçınabilir.”