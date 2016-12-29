Rus uçağının düşme nedeni kanatlar

Pazar günü Karadeniz’e düşen ve 92 kişinin ölümüne yol açan Rus uçağının kara kutusundaki kayıtlar, kazanın uçağın kanatlarında yaşanan hataya bağlı olduğunu ortaya çıkardı.

Rus Interfax haber ajansına konuşan ve soruşturmayı yürüten bir yetkili, uçağın havalanmasını sağlayan flap olarak adlandırılan kanat panellerinin aynı anda hareket etmediğinin anlaşıldığını söyledi.

Hükümete yakın Life haber sitesi ise uçak kritik bir açıdayken pilotların kontrolü kaybettiğini yazdı.

Life sitesi, mürettabatın “Flapler…Lanet olsun!” şeklindeki son sözlerini de yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Tu-154 tipi uçak 92 kişi taşıyordu. Uçakta Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu’ndan 64 müzisyen bulunuyordu.





Kızıl Ordu Korosu Rusya’nın Suriye’deki hava üssündeki personele Yeni Yıl konseri verecekti.

Uçağın kara kutusu kıyıdan bir mil ötede bulundu.

Uçak Soçi kenti yakınlarındaki havalimanında yakıt ikmalinden kısa bir süre düşmüştü.

Rus yetkililer kaza bölgesinden 15 cesedin çıkarıldığını açıkladı.

33 yaşındaki uçak sadece Rus ordusu tarafından kullanılıyordu.