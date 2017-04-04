Rusya’da metro saldırganının kimliği açıklandı

‘St. Petersburg’daki metro saldırısının zanlısı Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov’… Kırgız güvenlik servisi, şüphelinin 1995 yılında Kırgızistan’ın Oş kentinde doğan Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu bildirdi.

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e çıktığını açıkladı.

Saldırıda 49 kişi de yaralanmıştı.

St. Petersburg’da iki metro istasyonu arasında seyahat halindeki bir trende patlama meydana gelmişti.

Kırgız medyası, ülkenin güvenlik servisinin “soruşturmanın derinleştirilmesi için Rus gizli servisiyle temas halinde olduğunu” yazdı.

3 gün yas ilan edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de memleketi olan St. Petersburg’da üç günlük yas ilan edildi. Saldırı sırasında St Petersburg’da bulunan Putin, Pazartesi akşamı saldırının düzenlendiği yeri ziyaret ederek, çiçek bıraktı. Rus yetkililer, soruşturmayla ilgili fazla bir ayrıntı açıklamadı. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Trump: Tam desteğe hazırız

Rusya’daki saldırıya dünyadan çok sayıda kınama geldi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump’ın Putin’i telefonla aradığı ve sorumluluğun yargı önüne çıkartılması için “tam destek” vermeye hazır olduklarını söylediği belirtildi.

Açıklamada, “Hem Başkan Trump hem de Devlet Başkanı Putin terörün kararlı ve hızlı bir şekilde yenilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını beyan etti” denildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, patlamayı “barbarca bir eylem” olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği (AB) dış politika şefi Federica Mogherini de Avrupa’nın düşüncelerinin Rus halkının yanında olduğunu belirtti.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde Tekhnologichesky Institut istasyonunda duran trenin yan tarafında delik açıldığı ve yerde yatan yaralılar olduğu görülüyor.

İlk gelen haberlerde biri Sennaya Ploshchad, diğeri de Tekhnologichesky Institut istasyonu olmak üzere iki patlama olduğunu öne sürülüyordu.

Ancak, Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, daha sonra yaptığı açıklamada, yerel saatle 14.30 civarında iki istasyon arasında seyir halindeki trende tek bir patlama olduğunu teyit etti.

Kıdemli soruşturmacı Svetlana Petrenko, Rus medyasına yaptığı değerlendirmede tren sürücüsünün bir sonraki istasyona kadar devam etmesinin can kaybındaki artışın önlenmesine yardımcı olduğunu ve bu şekilde insanların daha hızlı kurtarılabildiğini açıkladı.

Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı Andrei Przhezdomsky, patlamanın “ne olduğu bilinmeyen bir patlayıcı düzenek” tarafından gerçekleştiğini açıkladı.

Ploshchad Vosstaniya adlı başka bir istasyonda da patlayıcı düzeneğin ele geçirilmesi, koordineli bir saldırı olabileceği kuşkularını artıyor.

Rus Interfax ajansı, bombacının radikal İslamcı gruplarla bağlantısı olduğu bilinen bir kişi olduğunu belirtti. Ajansın haberinde, saldırganın üzerindeki bombalı yeleği patlatması sonucunda öldüğü ve kimliğinin de cesedinden teşhis edildiğini belirtti. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, patlamanın bir intihar saldırısı olduğuna dair haberlerle ilgili yorum yapmayı reddetti.

Bir diğer Rus haber ajansı Tass da bir kadının olayla bağlantısı olabileceğini öne sürdü.

St. Petersburg metrosunda ilk saldırı

Günde 2 milyon yolcu tarafından kullanılan St. Petersburg metrosunda daha önce hiç saldırı düzenlenmemişti. Ancak Rusya’nın ulaşım ağı daha önce benzer saldırıların hedefi olmuştu.

2010 yılında Moskova metrosuna düzenlenen çifte intihar saldırısında 38 kişi yaşamını yitirdi.

Bir yıl sonra da Moskova ile St. Petersburg arasındaki yüksek hızlı trende bir bombanın patlaması sonucu 27 kişi yaşamını yitirmiş ve 130 kişi de yaralanmıştı.

Her iki saldırıyı da radikal İslamcı gruplar üstlenmişti.