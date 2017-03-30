Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump’tan aldı

Özkan, Menderes ilçesinde 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunulmasını ortaya çıkarması ve istismarda bulunan okul müdürünün yargılanmasını sağladığı için ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından “Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü”ne layık görüldü.

Bakanlık, First Lady Melanie Trump ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Shannon’un katılımıyla bir tören düzenleyerek “Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü” dalında ödül kazanan farklı ülkelerden 12 kadına ödüllerini verdi.

Özkan, ödülünü First Lady Melanie Trump’tan aldı. Törenden sonra konuşan Özkan, ABD’nin Türkiye Büyükelçiliğinden aranmasıyla ödüle layık görüldüğünü öğrendiğini söyledi.

Bu süreç içerisinde çok mücadele verdiğini belirten Özkan, Türkiye’de kişisel gelişim uzmanlığı yaptığını belirtti. Türkiye’ye döndükten sonra tecrübelerini insanlara aktarmaya devam edeceğini belirten Özkan, şunları anlattı: “Benim nasıl bir yol izlediğimi insanların bilmelerini istiyorum. Çocuklar siyaset üstü, herkes bunu anlasın. Bu olayı siyasallaştırmadan devam ettim. ‘Çocuklar herkesin o yüzden birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız’ dedim. STK’ların hepsinden destek istedim. Hepimiz bir aradaydık. Mahkeme süreçlerini doldurmamız lazım, çocukların yanında olmamız lazım. Aileler yalnız, aileler utanıyor ve çekiniyorlar. Utanması gereken varsa suçlu olmalı. Bizler bir arada ailelerle birlikte olmalıyız. Rehabilitasyonu sağlamalıyız. Rehabilite edilmemiş her çocuk tehlikede. İşte bunu değiştirirsek, değişimi başlatırız ve çocuklar rahat nefes alır.”

Cinsel istismarda bulunan kızlara ve ailelerine de seslenen Özkan, “Benim kızlarımın anneleri mükemmel anneler. Türkiye’nin anneleri çocukları okusunlar diye her türlü uğrası veriyorlar. Tarlada maydonoz ekiyorlar, marul ekiyorlar, afet geliyor belki kar geliyor ve herşeyi götürüyor ama onlar tekrar mücadele ediyor. Diğer çocuklara da yardım edeceğiz ve ben ömrün yettiğince sonuna kadar takip edeceğim.” şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, “Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü”nü insan hakları, insani yardım, kadına yönelik şiddet, cinsiyet eşitliği alanlarında mücadele eden kadınlar arasından seçiyor.

Türk öğretmenin yanı sıra, bu sene ödülleri, Bangladeş’ten Sharmin Akter, Botswana’dan Malebogo Molefhe, Kolombiya’dan Natalia Ponce de Leon, Kongo’dan Rebecca Kabugho, Irak’tan Jannat Al Ghezi, Nijer’den Major Aichatou Ousmane Issake, Yeni Gine’den Veronica Simohun, Peru’dan Arlette Contreras, Sri Lanka’dan Sandya Eknelygoda, Suriye’den Carolin Tahhan, Vietnam’dan Nguyen Ngoc Nhu ve Yemen’den Fadia Najib Thabet aldı.

İzmir’de 17 Mayıs 2014’te jandarmaya yapılan telefon ihbarında Menderes ilçesi Sancaklı Mahallesi’ndeki ilkokulda 20 yıldır öğretmen ve vekil müdürlük yapan Adil Ş’nin 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izletip, cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüş, iddialara ilişkin 6 ile 11 yaşları arasındaki öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı.

Suçlamaları reddeden Adil Ş. ifadeler doğrultusunda tutuklanmış, hakkında 102 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 2015 yılında ise mahkeme heyeti, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve tutukluluk süresini dikkate alarak sanığın oy birliğiyle tahliyesine karar vermişti.