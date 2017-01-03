Şansal’a uçak merdivenlerinde saldırı

Şansal, polis nezaretinde uçaktan indirilirken saldırı gerçekleşti.

Polis Şansal’a saldıranları güçlükle durdurmaya çalışsa da sosyal medyada paylaşılan videolarda, Barbaros Şansal’ın yerde yatarken tekmelendiği görüldü.

Barbaros Şansal’ın avukatı Efkan Bolaç, Twitter’dan paylaştığı mesajlarda, “Barbaros Şansal’ın sağlık durumu genel olarak iyi. Beline,kasılmalarına ve böbreklerine tekme atılmış ellerinde ve vücudunda çizikler var” dedi ve modacının ifadesinin alındığını, bugün savcılığa çıkmasının beklendiğini belirtti.

CHP’den saldırıya tepki: ‘Suç varsa hesabı medenice sorulur’

Şansal’a saldırıya tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ise yine Twitter’dan paylaştığı mesajlarda “Göz altına alınmış bir şahsın apronda linç edilmesine göz yummak hukukun ve adaletin linç edilmesine göz yummaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise olayla ilgili olarak “Hukuk devletinde suç varsa hesabı medenice sorulur, şayet hukuk devleti yoksa linç kültürü oluşur! Sonrası ne yazıktır ki kaos, çok yazık” yorumunu yaptı.

Şansal’a apronda saldıranların kim olduğu konusu ise net değil. Sosyal medyada, uçaktaki yolcuların, apron görevlilerinin ya da dışarıdan aprona girmiş olabilecek kişilerin saldırmış olabileceği yönünde yorumlar var.

Hürriyet gazetesi, Barbaros Şansal’ı İstanbul’a getiren tarifeli Türk Hava Yolları uçağının Lefkoşa’dan kalkmadan önce rötar yaptığını, rötarın gerekçesinin ise uçaktaki yolcularla Barbaros Şansal arasında çıkan gerginlik olduğunu yazdı.