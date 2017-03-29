Şirket yöneticisi okul müdürüne inceleme

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Eğitim-Sen’den Alanya’daki okul müdürünün aynı zamanda şirket müdürü de olmasıyla ilgili skandal hakkında açıklama…

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı mahallesinde bulunan Menderes Ortaokulu’nda müdür olarak görev yapan M. Akça’nın, aynı zamanda bir unlu mamuller şirketinin de müdürü olarak görev yapmasıyla ilgili haberimizin ardından inceleme başlatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, “Bu durum şaşılacak bir durum değil. İktidarın ülkeyi bir şirket, ‘Reis’in de CEO gibi yönettiği, hatta bununla bile yetinmediği bir zaman diliminde okul müdürleri de şirket yöneticisi olur, öğretmen de pazarlar. Üstelik bu durum artık geçer akçe. Toplumsal düşünen, barış isteyen, tek adam diktasına ‘hayır’ diyenler OHAL bahane edilerek KHK ile ihraç ediliyor, ekmeğe muhtaç hale getiriliyor” görüşünü dile getirdi.

HEM OKULDA HEM DE UNLU MAMULLER ŞİRKETİNDE MÜDÜR

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı beldesinde bulunan Menderes Ortaokulu Müdürü Mustafa Akça’nın, aynı zamanda yasak olmasına karşın Akça Unlu Mamulleri adlı şirketin de müdürlüğünü yürüttüğü ortaya çıktı. Süleymancılar olarak bilinen cemaate yakın olduğu öne sürülen Akça’nın Alanya’daki cemaat yurtlarına devlet okulundan bazı öğretmenleri yönlendirerek buralarda ders vermesini sağladığı da iddialar arasında. Okul müdürü Akça’nın şirketinin, aynı zamanda cemaat yurtlarının ekmek ihtiyacını da karşıladığı yönündeki iddiaları gündeme getiren haberimizin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

OKUL MÜDÜRÜ HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre olayın gündeme gelmesinin ardından Konaklı Ortaokulu Müdürü Mustafa Akça hakkında başlatılan inceleme sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinin konuyla ilgili incelemesini tamamlamasını ardından ilgililerden bir açıklama yapılması beklenirken, okul Müdürü Akça’nın, hem okulun resmi internet sitesinde hem de Alanya Ticaret Odası’nın resmi kayıtlarında, ayrıca şirketinin reklamlarında aynı telefon numarasını kullanması dikkat çekiyor.

‘İKTİDARIN ÜLKEYİ ŞİRKET GİBİ YÖNETTİĞİ DÖNEMDE ŞAŞIRTICI DEĞİL’

2010 yılından bu yana Konaklı Menderes Ortaokulu’nda müdür olarak görev yaptığı belirtilen Akça’nın şirket yöneticisi olmasının şaşırtıcı olmadığını kaydeden Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, “İktidarın ülkeyi bir şirket, ‘Reis’in de CEO gibi yönettiği, hatta bununla bile yetinmediği bir zaman diliminde okul müdürleri de şirket yöneticisi olur, öğretmen de pazarlar. Üstelik bu durum artık geçer akçe. Toplumsal düşünen, barış isteyen, tek adam diktasına ‘hayır’ diyenler ‘OHAL’ bahane edilerek KHK ile ihraç ediliyor, ekmeğe muhtaç hale getiriliyor” diye konuştu.

‘EĞİTİM FARKLI CEMAATLERE PEŞKEŞ ÇEKİLDİ’

Eğitim ve sağlık gibi kamusal alanların özel sektöre açılması ve özelleştirmelerle kamunun ‘kâr hırsına’ kurban edileceğini bildiklerini dile getiren Öztürk, “Biz Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ortaya atıldığında, kariyer basamakları getirildiğinde bu durumun böyle olacağını dile getirmiştik. Bütün bu düzenlemelere karşı da pek çok eylem düzenledik, iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Ülkenin yargısının, sağlığının, eğitiminin farklı cemaatlere peşkeş çekildiği, dolayısıyla yeniden her biri tarafından aldatılma ihtimalinin olduğu bu iktidar döneminde ‘cemaat, tarikat ehli’ olanlar el üstünde tutulmaya devam edilecek görünüyor” görüşünü dile getirdi.

‘TÜRKİYE TÜNELDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞTA’

Türkiye’nin tünele girmeden önceki son çıkışta olduğuna vurgu yapan Öztürk, “Ya ‘hayır’ deyip kısmen de olsa demokratik değerlere dönecek ve hukukun üstünlüğünü gerçek kılacağız ya da bu kirli ilişkiler ağına, tek adam diktasına teslim olacağız. Biz teslim olmamak için sonuna kadar mücadeleden yanayız” ifadelerini kullandı.