Sorunları çözmede arayışlar (I)

İSMAİL BAYER – Çalışma yaşamında sorunlar, uyuşmazlıklar her geçen gün artıyor. İş Mahkemeleri’nin sayısı artıyor. Davaların sonuçlanması ise çok uzun bir zaman dilimini alıyor. İş davalarına bakan, Yargıtay’da da daire sayısı arttı. Biriken dosyalar, hak arayanların uzayan bekleyişleri. Ve çözüm yolu arayışları.

Halk arasında yerleşen bir deyim vardır. Boşanma davasından, miras davasına, alacak davasından ceza davasına, kızan taraf, kızdığı tarafa şöyle der ekseriyetle. “Seni mahkemeler de sürüm sürüm süründüreceğim.”

Bu olgunun söylenmesine gerek olmadan, işçilerin alacak ve işten çıkarılma gibi uyuşmazlıklar da açtıkları davalarda ise durum. Konumlarının bu noktaya geldiği, en yetkililerce bile kabul edilen bir gerçeklik olarak, ne yazık ki gündemde.

İstinaf Mahkemeleri kuruldu. İş mahkemelerinin kararlarına itiraz halinde, artık Yargıtay yerine İstinaf Mahkemeleri bakacak. Bu amaçla Bölge Adliyesi Mahkemeleri kuruldu. Göreve başladı. Yargıtay’ın iş yükü azalıyor. Şahin Çil, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nde yıllarca tetkik hakimliği yaptı. Bilgi birikimi ve deneyimlerini, bu alanda bir çok kitabına aktardı. Şimdi, Ankara Adliyesi Mahkemeleri’nde 7. Hukuk Dairesi Başkanı. “İş Yargısında Kanun Yolu” başlıklı sunumunu gerçekleştirirken, yaşananları ve deneyimlerini aktardı. Yeni oluşum süreci ve bu süreç de yaşananlar, yeni yapılanmayı, içtihad oluşturma konusunda ki gelişmeleri, işbirliğini ve yeni mahkemelerin görevlerini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Her zaman ki akıcı uslubü ile yaşamı solumanın verdiği bir birikimle, sorunları çözme konusunda olumlu çabaları, yaşanan sıkıntıları aktardı. Daha alınması gereken çok yol var. Yargıtay’ın bu durumda ki konumu, İş Mahkemeleri kararlarına itiraz da, bu iki ayrı yargı kurumunu değerlendirdi. Geçtiğimiz cuma günü, Galatasaray Üniversitesi’n de yapılan bu sunum, akademisyenler, yargı mensupları, avukatlar ve izleyiciler tarafından ilgi ile izlendiği gibi, sorular, yanıtlar ve değerlendirmeler yapıldı. Galatasaray Üniversitesi ile İstanbul Barosu’nun ortaklaşa düzenlediği, gelenekselleşen yıllık haziran topkantılarının, 21.si gerçekleştirildi. İki gün boyunca, “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığı altında gerçekleştirilen, 2017 toplantısında farklı bir program yaplımıştı. Sorunlar ve çözüm yolları yerine, bu kez çözüm yolları tartışıldı. Çalışma yaşamının sorunlarının çözümünde, yargıda ki uzamalar ve yaşanan sıkıntılar dikkate alınarak, çözüm yollarında yapılan ve yapılacak değişiklikler değerlendirildi. İlk gün, İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, Galatasaray Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Prof.Dr.Murat Engin’in ve İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Hasan Erdem’in açış konuşmaları ile başladı. Yargıtay 10.HD.Ba şkanı Halil Özdemir’in ilk oturumun Başkanlığı’nı yaptığında, Şahin Çil’in sunumu ile bu yılın toplantısının yoğun bir katılım ve izlenme ile gerçekleşeceği anlaşılmıştı. İki gün boyunca, sabah 9.30 dan akşam 18.oo’e kadar, salonun doluluğu bunu zaten göstermiş oldu.