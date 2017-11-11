Suudi Arabistan Yemen Savunma Bakanlığını vurdu

Suudi Arabistan, Yemen’in başkenti Sana’da Yemen Savunma Bakanlığına hava saldırısı düzenledi.

Yemen’in Başkenti Sana’da Yemen Savunma Bakanlığı binasına hava saldırısı düzenlendi. Suudi Arabistan’ın gece geç saatlerde gerçekleştirdiği hava saldırısında Bakanlık binası yıkılırken, çevredeki 12 ev de hasar gördü. İlk belirlemelere göre saldırıda 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Geçen hafta pazar sabah karşı da Yemen Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a balistik füze saldırısında bulunmuş ancak saldırı önlenmişti. Bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan’da yolsuzluk krizi patlak verdi. 11 prens ve 4 bakanın da aralarında bulunduğu onlarca isim gözaltına alındı.

SUUDİ ARABİSTAN YEMEN HAVA SAHASINI YENİDEN AÇIYOR

Suudi Arabistan, geçici olarak Yemen’e olan bütün ulaşımı yasakladıktan dört gün sonra Aden ve Seiyoun hava sahalarının kullanımına izin verdi.

Husilerin Suudi Arabistan’ın Riyad kentine yaptıkları saldırıdan sonra, Yemen’e olan bütün hava, kara ve deniz ulaşımını kapatan Suudi Arabistan hükümeti, Husiler ile olan mücadeledeki Arap koalisyonu sebebiyle, Yemen’e ulaşım sağlayan Aden ve Seiyoun hava sahalarını tekrar kullanıma açtı.

Suudi Arabistan, Hutiler Riyad’a füzeyle saldırdıktan sonra hava sahalarını kullanıma kapatmıştı. Fakat Arap koalisyonu sebebiyle tekrar kullanımına izin verilen Aden ve Seiyoun hava sahalarıyla ilgili Yemen hükümeti Ulaşım Bakanı Murad al-Halimi, Yemen Havayolları’nın uçuşlarının Pazar günü tekrar başlayacağını söyledi.