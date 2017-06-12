Suudi Arabistan’da terör saldırısı: 1 binbaşı öldü

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Mansur et-Turki, Katif ilinin Masura Mahallesi’nde gece geç saatlerde devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda binbaşı Tarık bin Abdullatif el-Alaki’nin hayatını kaybettiğini, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten et-Turki olayın terör saldırısı olduğunu vurguladı.

Yaralı güvenlik görevlilerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şii nüfusun yoğunlukta olduğu ülkenin doğusundaki Katif ilinde sık sık terör eylemleri meydana geliyor.