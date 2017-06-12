Suudi Arabistan’da terör saldırısı: 1 binbaşı öldü

Yazar.. acikgazete -
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Suudi Arabistan'da idam
Suudi Arabistan’ın doğusundaki El-Katif ilinde araçla devriye gezen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, bir binbaşı öldü, iki güvenlik görevlisi yaralandı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Mansur et-Turki, Katif ilinin Masura Mahallesi’nde gece geç saatlerde devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda binbaşı Tarık bin Abdullatif el-Alaki’nin hayatını kaybettiğini, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten et-Turki olayın terör saldırısı olduğunu vurguladı.

suudi arabistan terör120617.jpgYaralı güvenlik görevlilerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şii nüfusun yoğunlukta olduğu ülkenin doğusundaki Katif ilinde sık sık terör eylemleri meydana geliyor.

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